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【MIRROR成員】AK+Ian與義工遨遊天際　回應MIRROR明年紅館開演唱會傳聞

娛樂 16:00 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

Anson Kong與Ian齊出席慈善活動。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）和陳卓賢（Ian）今日（10月20日）出席慈善活動，並跟兩名義工幸運兒齊齊坐直升機遨遊天際。

AK和Ian接受TOPick專訪表示即將上直升機的心情既緊張又期待，曾揚言兒時夢想是飛機師的Ian說：「雖然做不到駕駛者，但也能做到乘客，很開心有機會欣賞到維港的景色。」

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Anson Kong和陳卓賢與義工幸運兒齊坐直升機遨遊天際。（湯致遠 攝）

未知紅館演唱會詳情

近日， 有傳MIRROR落實明年7月暑假檔於紅館開演唱會，暫定10場。對此Ian稱：「我們也是看報道才得知，但所有詳情都不清楚，但如果是真的，也是一件開心的消息。」AK補充道：「知道公司在商討紅館騷的日期，但落實日子是否報道所說的日子，我們仍然未知。」

至於會否擔心體力無法負荷10場演唱會，AK表示：「如果10場是真的話，即是比起今年演唱會多4場，而且紅館的場地比九展更大，體能消耗會更加多，所以到時要鍛練一下。」

此外，6位MIRROR成員包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、AK、呂爵安（Edan）、Ian、柳應廷（Jer）將於12月開騷，惟演唱會門票將不會作公開發售，需要以天價才能獲得門票兼入後台合照，惹來不少粉絲熱議。

AK就此回應：「我們知道要換飛，但不知道價值多少的積分才可以換飛。我們也擔心粉絲要承受黃牛飛，所以，有跟製作單位商量以網上演唱會形式，讓更多人可以睇騷。」

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練籃球為拍劇作準備

至於日前，ViuTV宣布的2022年節目中，有由姜濤與Ian合作主演的有關籃球題材的劇集《季前賽》。

對此事，Ian透露：「本身導演想找姜濤找這套劇，他也知道我喜歡打籃球，所以就將我們集合在一起。以前有空餘時間打街場，不過，最近工作比較忙，沒有時間練波，但有個底子。」

問到有否跟姜濤私底下相約打波？他笑指：「我們約了2、3年也沒辦法成事，因為彼此工作都很忙，有一次差點成事，卻因為下雨而取消，沒有緣份！最終，今次可以拍劇一起打波，希望到時不要太興奮，忘記正在拍攝。」

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AK將參演有新劇

剛度過29歲生日的AK，指收到最好的生日禮物就是，愛貓的身體報告都相當健康，已令他十分感恩。他並透露明年初將會跟兩位成員一起拍劇，但詳情則未能公布。

MIRROR下月迎來成軍3周年，他們預告將會推出新歌。而Ian的新歌《搞不懂》應援將登上紐約時代廣場，他說：「多謝大家身體力行支持，只為了想讓更多人聽到我的歌，所以很開心。」在旁的AK打趣說：「上一次是銅鑼灣時代廣場，今次是紐約時代廣場！」

記者：曾嘉善

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