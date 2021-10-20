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【陳同佳案】無人現身與潘曉穎媽媽會面　鄧炳強籲台灣勿再作政治操弄

政治 15:35 2021/10/20

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潘曉穎母親。（稱志遠攝）

台灣殺人案中死者潘曉穎的媽媽早前邀請保安局局長鄧炳強、民建聯立法會議員李慧琼等人今日在政總外會面，惟受邀者無人出席，鄧炳強今回應時僅稱，需要全社會齊心要求台灣不要再作政治操弄，他相信，當疑犯陳同佳到台灣之後，警方可透過警務協作向台灣方面提供協助。

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鄧炳強今在立法會見記者時表示，非常同情潘曉穎母親，據他了解，疑犯陳同佳很希望可以去台灣負上責任，但台灣當局基於政治操弄不容許。鄧炳強續指，事件在台灣發生，所有證據在台灣找到，認為只要容許陳同佳回台灣，就可以得到解決，他又強調，台灣是中國不可分離一部分，即使做任何政治操控都不能改變有關事實，希望台灣方面可以摒棄政治操弄，以人性和公義容許陳同佳回台灣。

至於為何潘曉穎母親要求當局為她提供人身保護，鄧炳強說，如果任何人認為人身安全有威脅，可向警方聯絡，當局將根據機制決定。

潘曉穎的母親表示，相關人士沒有出席屬預料之內，希望他們「對得住良心」。她又指，自己並非政治人物，不明白為何女兒的案件涉及政治，希望政府能努力，為民請命，形容女兒至今仍然未能沉冤得雪，感到很辛苦。

她又控訴李慧琼及周浩鼎在2019年2月開記招前一日，說有條例草案可以幫她，當時以為很有希望，但因有太多人反對，二人讓她不要出來，由他們代表討回公道，形容二人毀了整個民建聯公信力。

聖公會教省秘書長管浩鳴回應傳媒查詢時稱，明白潘媽媽心情，強調自己一直希望陳同佳能回台自首，認為自己在此事上，絕對「對得住良心」，形容「人在做天在看」。他又公開一份「刑事陳報狀」強調，陳同佳回台自首意願已清楚說明，其代表律師亦曾多次致電陸委會指定「單一窗口」，但「單一窗口」卻請陳同佳不用打電話和他們聯絡。

刑事陳報狀中顯示，去年陳同佳代表律師已與「單一窗口」聯繫，並在去年10月5日至14日的10天期間，以電話交換意見多達7次以上，律師質疑台灣內政部為何對外否認陳同佳一方曾接洽「單一窗口」，期後刑事局又改稱律師「無委任狀」而無後續討論。

記者：林曉君

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