【不停車繳費】不停車繳費系統明年年底陸續推行　登記車主可申請車輛貼繳隧道費

▲ 運輸署指，登記車主在遞交與車輛有關的申請時，可預先向隧道費服務供應商申請「車輛貼」

「不停車繳費系統」將於明年年底起陸續在政府收費隧道及青沙管制區推行，屆時駕駛人士可以使用「車輛貼」遙距繳付隧道費，無須再在收費亭停車或排隊付款。運輸署今日（20日）提醒，為配合實施「不停車繳費系統」，由11月1日起，登記車主及車輛行駛許可證／試車牌照持有人向運輸署牌照事務處遞交與車輛有關的申請時，必須提供1個香港流動電話號碼或電郵地址，作為電子聯絡方式，以便日後運輸署及隧道費服務供應商在有需要時，以手機短訊或電郵向上述人士發出電子信息，包括隧道繳費通知。

當局續指，登記車主在遞交與車輛有關的申請時，可預先向隧道費服務供應商申請「車輛貼」，以便在「不停車繳費系統」推行後繳付隧道費。隧道費服務供應商預計將由明年年中開始，郵寄「車輛貼」給已申請的登記車主。有關「車輛貼」的派發及使用詳情將於稍後時間公布。

此外，與車輛有關的新版本申請表格可在運輸署4個牌照事務處、各區民政諮詢中心或郵局索取。登記車主及車輛行駛許可證／試車牌照持有人亦可在運輸署網頁下載表格。

運輸署表示，如登記車主及車輛行駛許可證／試車牌照持有人的電子聯絡方式有所改變，應在於72小時內以書面形式、遞交已填妥的運輸署TD559表格或透過香港政府一站通的網上服務通知運輸署。有關「不停車繳費系統」或「車輛貼」申請的查詢，可參閱「不停車繳費系統」網頁，或致電2804 2600。



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記者：黃穎津