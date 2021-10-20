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【星空下的仁醫】跟病童互動戲份感人　鄭嘉穎「Law霸」造型勾劇迷回憶　

娛樂 15:44 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

病童「院長」戲份怠人。

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣等主演的《星空下的仁醫》，以兒科醫生為題，自周一開播即大獲好評，不少網友大讚劇集緊湊、手術鏡頭逼真，其中四年多無拍劇的鄭嘉穎，在劇中飾演「鬍鬚醫生」許甘楓，更是劇集一大亮點，不少網民大讚他的造型似足《怒火街頭》「Law霸」，力撐問鼎今屆台慶頒獎禮「最佳男主角」，有望第三度成為「視帝」。

《星空下的仁醫》播映了兩集，獲不少口碑，其中不少網民大讚久未露面的鄭嘉穎、鍾嘉欣配撘具新鮮感，鄭嘉穎與病童的對手戲，場面真摯、虐心，演繹過程流暢。

網民大讚久未露面的鄭嘉穎、鍾嘉欣配撘具新鮮。

首兩集亦有不少感人病患case穿插其中，包括一直備受肌肉瘤翻發困擾並需不斷接受手術的病童「院長」，其中「院長」不但樣子可愛、精靈活潑，且與楓的互動亦是充滿愛。

其實劇中所有case，都是劇組用心打造，務求讓觀眾更能深切感受年幼病患的無助、病患父母的感受，以及醫者的掙扎，從而帶出一個個感人故事。

鄭嘉穎亦帶來輕鬆笑位。

除了仁醫一面，他在戲中亦是暖男爸爸，兼且發揮「Law霸」本色，當中在首集，鄭嘉穎向護士「抄牌」，喜感十足，令沉重的醫生戲帶來輕鬆笑位。

鄭嘉穎與馬國明的角力亦花火十足，兩人在戲中飾演「冤家」，可謂亦敵亦友，因一次手術而重逢，繼而再續「前緣」，不少觀眾都對二人的關係深感好奇。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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