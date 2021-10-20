【路面維修】今年截至8月接3400宗路面凹凸投訴　陳帆：研耐用瀝青物料明年完成

▲ 今年截至8月接3400宗路面凹凸投訴，陳帆稱研耐用瀝青物料明年完成。（程志遠攝）

立法會大會今日（20日）開會，有議員指不少道路路段有路面凹凸不平的情況，或會危害道路使用者的安全。運輸及房屋局局長陳帆表示，路政署已在31個繁忙路段試用一種新瀝青鋪路物料，相信能改善道路的耐用性，有助減少路面維修的次數，料明年內完成有關研究並廣泛應用。

陳帆指，路政署於2019、2020及2021年（截至8月底），分別接獲約6,000、4,900及3,400宗關於行車路面不平的公眾投訴或報告，其中葵青區367宗；其次為中西區336及元朗309宗。另外，今年道路維修的開支預算高達16.5億元，較2019年多約5億元。

▲ 關於行車路面不平的公眾投訴或報告。（新聞處提供）

陳帆稱，路政署與香港理工大學合作研發了一種較耐用瀝青物料，為高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料，於2018年年底在市區道路展開實地測試，測試結果大致顯示其抗變形、抗老化和抗疲勞方面的實際表現均較現有瀝青優勝，而該署預期在明年內完成有關研究，並按結果訂定新物料的更廣泛應用計劃。

他又補充，路政署設有恆常的道路巡查機制，透過定期合約聘用承建商進行有關工作，道路巡查隊亦需每半年為各類道路進行一次詳細檢查，收集道路表面及結構狀況的資料，以規劃中長期的維修工作。截至今年上月30日，路政署在區域及維修工程綱領下的人手編制為1,119人，負責區域行政及道路維修工作。

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責任編輯：余思嵐