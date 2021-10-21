【靚太安樂窩】室內設計師教北歐風3大特點　5個低成本打造北歐家居生活竅訣

▲ 只要花點心思，香港家居都可打造簡約北歐風格家居。

外國空間大，在裝修設計上可發揮的空間的確比香港多。其實只要在擺設和色調上花點心思，香港家居同樣能變成舒適又有格調的安樂窩，這樣大家就不用總是「羨慕、妒忌、恨」外國的房子！

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YouTube頻道「住家CHOICE」2位主持人本身是室內設計師，他們發現疫情期間，不少港人都希望體驗「慢活」及「DIY家居」感受，可惜無從入手。因此，他們決定運用專業知識，專門拍攝一系列美化家居貼士和分享如何提高生活質素的影片。

在最新一條專題影片「開放式廚房🍽屋企大翻新」中，他們大翻新家居，將過時設計的廚房搖身一變成北歐風開放式廚房。「住家CHOICE」主持接受TOPick訪問時分享，他們將這間獨立屋的第二層大改造，廚房面積由約150呎擴大至500呎，裝修過程約3個月時間，費用約35萬，當中包括：清拆工程、油漆水電工程、傢俬訂造連安裝等。

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北歐風3大特點：

1) 淺色木紋傢俬

使用木頭作為主要建材，木質調如淺色木紋可使整體觀感乾淨利落，讓家散發舒適純淨氣息。

2) 留白空間＋設計感單品

以白色作為家居的主色調，採用木紋傢俬、利落線條的家品和藝術感的畫作製造視覺亮點，絕對是強化風格好選擇！

3) 高採光度 增添植物擺設

北歐風著重自然感，開放式格局可增加家中各個角落的採光度，加上各式各樣綠色的盆栽可調和室內的冷感。

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「住家CHOICE」營造北歐風格心得

1) 預留角落放置裝飾品

不少港人都愛簡約舒適的北歐風，因此如能用上結合裝飾用途的收納櫃，就可達到簡約隱藏的效果，同時又可以預留小角落放置木柴做裝飾品。

2) 藝術佈置

美化廚房不一定用貴價藝術品，大家有時在去本地或旅行時途經路邊攤位，甚至透過網上商店如淘寶都可以購買。在購買後重新裝裱，就可提升整體感覺。

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3) 金屬點綴

金、銅、鋼等啞光金色是打造北歐風格的重要元素，大家可在網上商店輸入關鍵詞「實心黃銅掛杆」搜索，就會有大量款式可供選擇。

4) 天花線

富有藝術感的白色石膏線天花板，為空間形塑出簡明的線條。大家可以採用粗線條的天花線，效果更明顯，但要注意現場空間及單位樓底高度。

5) 黑色家品

採用黑色電器產品，如不鏽鋼黑色水龍頭等，既可降低金屬感，又可營造時尚大方感覺。

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責任編緝：張懿慧