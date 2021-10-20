【DR案索償】DR案3死傷者索償訴訟　押後至明年待雙方進行調解

▲ 仍在服刑中的麥允齡今於犯人欄內應訊。（資料圖片）

2012年DR醫學美容集團事故案中導致茶餐廳女東主死亡，另兩名女受害人受傷，3名事主早前已分別入稟高院向集團等相關人士索償，案件今（20日）於高院作審前程序。庭上透露雙方正進行調解中，並就賠償責任方面已接近達成決定，惟仍需時再作磋商，法官將案押後至2022年5月，待雙方準備書面報告，以及屆時再交代調解進度。

3案原告分別為黃鳳群、王靜波、楊錦開代表亡妻陳宛琳；答辯人包括銅鑼灣醫學光學美容有限公司、香港美塑醫務中心有限公司及亞太幹細胞科研中心有限公司，以及DR醫學美容集團創辦人周向榮（66歲）、女醫生麥允齡（39歲）及實驗室助理陳冠忠（36歲）。

除麥及陳沒有律師代表外，其餘均由律師代表應訊，仍在服刑的麥於犯人欄內應訊，陳則未有到庭。

早前仍有律師代表的麥今代表自己應訊，法官甫開庭先向她解釋程序。答辯一方代表律師表示，3宗索償訴訟進度已有一大進展，就賠償責任方面接近達成決定，惟雙方仍需時再作調解，以及就專家意見等再作商討及回應。

法官向沒有律師代表的麥解釋情況後，指示各方於21天內安排調解及專家就賠償金額作出報告，以及交代進度，並須於2022年1月底，就賠償責任呈交報告及交代專家報告進度，案件押後至2022年5月11日再訊。

事件發生於2012年10月，3名女受害人接受靜脈輸液療程後受感染入院，其中46歲茶餐廳女東主陳宛琳不治。任職老師的王靜波（現年69歲）因感染性休克及膿血症，兩小腿及右手4隻手指需截肢。另一名事主黃鳳群（現年65歲）事發時為學校清潔工，事後手指仍感麻痺，走路感到抖震。

至於周向榮、陳冠忠及麥允齡則先後被裁定誤殺罪成，被判監12年、10年及3年半，周及陳早前就定罪及刑期提出上訴，仍在等候判決。

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記者：林育慧