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【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流　Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了

育兒經 17:07 2021/10/20

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熊黛林一對3歲孖女已能對答如流。

40歲靚媽熊黛林（Lynn）與郭可盈弟弟郭可頌婚誕下一對孖女，轉眼已經3歲大，日前一家四口去主題公園玩，Lynn在社交平台分享一段影片，見到孖女Kaylor與Lyvia在纜車上與爸媽對答如流，令Lynn感慨孩子大得好快，且離駁嘴的日子不遠了。

影片中見到一家四口在纜車上有講有笑，以廣東話對答，大孖Kaylor說媽咪上次返工沒有一齊去玩，但跟婆婆睇熊貓時，卻遇上熊貓睡覺，她們只看到pat pat，看不到樣子。

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Lynn之後問兩個女最喜歡看甚麼動物，細女Lyvia即答：「鯊魚同魔鬼魚！」兩姊妹口齒伶俐，廣東話說話清晰。Lynn翻看影片後，驚覺孖女與父母對答如流，感慨表示不捨得女兒長大。

平時都唔覺，但係睇到呢條片就覺得原來佢哋已經大個啦，相信駁嘴嘅日子不遠了！

熊黛林早前與囡囡一起過中秋。（IG圖片）

Lynn經常在社交平台發表媽媽心聲，曾表示好珍惜現階段的女兒，覺得現在是孩子最好玩的時光，但Lynn覺得兩個夠晒數，沒打算追仔。

最新影片：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

由於孖女應是異卵雙胞胎，故外貌有差異，大孖Kaylor有水汪汪的大眼睛，樣子較甜美，而細孖Lyvia似媽媽長得較高大，表情多多很活潑，但似爸爸或媽媽則各有看法。

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3歲的孖女亦已經幼稚園開學，有網民認出孖女的紅黑色校服屬加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong，簡稱CDNIS），而非一直盛傳的「幼稚園哈佛」寶山幼兒園。

CDNIS吸引不少星二代就讀，包括李克勤兩名兒子、林青霞的女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等。

而位於香港仔南朗山道的CDNIS提供學前至十二班（Grade 12）教育，是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，多年來盛產IB狀元，是本港數一數二的「IB尖子搖籃」。

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

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責任編輯︰王明芳

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