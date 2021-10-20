【校長專欄】對學生付出100%關愛 好老師：只要我仍跳得起便繼續教下去

▲ 張美美校長相信，相信，無論在哪一間學校任教，只要仍有夢想，肯為學生付出而成為學生的築夢人，都是好老師。

從事教育工作，執教鞭的人，大概會自問或被問及，怎樣才是位好老師？想起廿多年前應徵老師工作，求職信上總寫上「師者，授業、傳道、解惑也。」廿多年後，今天成為校長，閱覽應徵者的求職信，上述這句出自韓愈《師說》的金科玉律，仍屢見不鮮。坦白說，好老師沒有最絕對的定義，特別是現今世代的繁複多變，一位好老師的定義規條，實在難以一錘定音。但對我來說，好老師的定義，也可以是「校本」為主導，學校的特色和需要間間不同，對我們明愛聖若瑟中學來說，能付出百份百關愛，肯與學生同行、追夢，就是好老師。

「如果我仍然可以跳得起，搶多兩下籃板，我都會繼續教書，與學生一同追夢。」這是教電腦及倫宗科目的鄺老師有次跟我分享的一席話。說起這位老師，是一位愛「發夢」的老師！他的夢，從中學到大學參與劇社，從台前到幕後，他都嘗試過，參與過。我問他為甚麼鍾情戲劇，他說﹕「舞台上的學生，能投入角色，演活角色，對學生是一個重大的肯定，也是讓一群後進又缺乏自信的學生能提升信心，肯定自己的一個機會。

還有，在戲劇訓練時，大家可以拋開所有面具，把自己最真實的感情表露出來，當中是學生心靈與精神壓力的釋放。」鄺老師強調的，是深信戲劇是讓學生找回自我價值的一個重要渠道，當中對自己的反思，對其他角式的了解，與群體的合作、交流，這一切都能令學生成長。

就是因為他對劇社的堅持，他會馬不停蹄地去招募學生入劇社。除了做公開招募外，鄺老師最受同學歡迎的，就是他有用不盡的活力。短短20分鐘的小息，都會跟學生一起打籃球：放學又會自組結他班，教學生自彈自唱﹔又教學生拍片，玩無人機……鄺老師也會藉此招攬他們成為劇社的會員。

劇社於2018年成立，期間因疫情，雖然被迫停止練習，但在2019年的第一場演出後，讓鄺老師繼續堅持下去的，是學生對戲劇開始產生了點點的興趣，部分高年班畢業後的同學，更進修戲劇，成為他們的生涯和事業目標。原來2019年的小小種子，已植入了一些同學的心坎中。

去年，我們更嘗試開展英語音樂劇，學生的投入與反應熱烈，是我們都始料不及。曾參與過第一年劇社的同學，有些更得到外間劇團的青睞，參與舞台劇演出。鄺老師謙稱這些都只不過是巧合，但教育就是那麼神奇的事，原來一點點、一點點的累積，會轉化成點點的改變，點點的轉機，一個個學生生命的轉化故事，就會慢慢開始。

我問鄺老師，你敢與學生追夢，又為學生築夢，那何時會圓夢？他語帶堅定地說﹕「校長，我和學生的夢不會圓! 因為每分每秒，每天每月、每年都有新的事物，新的體會，新的變革，所以我們自己的夢想，要一直追一直築下去，生命才夠豐盛，夠好玩!」

在複雜又充滿挑戰的社會下，感恩仍有一群敢於與學生同行追夢、築夢的老師，我相信，無論在哪一間學校任教，只要仍有夢想，肯為學生付出而成為學生的築夢人，都是好老師。

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