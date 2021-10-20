【虛弱妝容】內地大學生興起「虛弱妝」　扮慘只為博飯堂阿姨同情加餸

內地大學近日興起「虛弱妝」，學生刻意化面無血色、嘴唇發白的樣子，到學校飯堂買飯，只為博取飯堂阿姨同情「加餸」，不少大學生都紛紛拍片測試，當成遊戲一般。有學生甚至因為妝容太逼真，被誤以為吸毒，一度驚動警方處理。

據內地媒體報道，四川一名女大學生用陰影將眼眶打黑，還在臉頰、顴骨、下巴都打上陰影，最後將粉底塗在嘴巴上，看起來沒有血色、骨瘦如柴，讓人感到心痛。這名女大生把影片上載後，有很多人紛紛模仿。

▲ 四川一名女生化上虛弱妝。（影片截圖）

天津工業大學有一名姚姓男學生，亦刻意化了「虛弱妝」扮慘，去學校飯堂買飯，更成功博取職員同情。飯堂阿姨夾了比平日更多份量的餸菜給他。雖然姚男在片中註明「劇情需要，請勿模仿」，但影片卻吸引不少人倣效。

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不過，由於妝容效果與吸毒者相似，包括面色灰暗、眼睛無神、雙頰消瘦、虛弱等，因此有網民誤會拍片者為吸毒者，更引起各地緝毒警方的注意。其中溫州市禁毒委員會在微博發布影片，影片中警察以姚同學的妝容為例，

姚同學畫的妝看起來有點危險，因為吸毒者差不多也是這個樣子。

警方表示，若帶著這個妝容走在街頭，有民眾報案發生誤會就不好玩，並提醒千萬不能吸毒，要是吸毒吸成了姚同學化完妝之後的樣子，

也許食堂能夠多吃一點，但吃的更多的就是拘留所的牢飯了。

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責任編輯：王明芳