【反走私】東涌道北檢懷疑經改裝快艇等　17歲男涉走私被捕

▲ 警方反走私行動拘捕一人。（警方FB截圖）

警方今日（20日）在北大嶼山東涌道北拘捕1人，檢獲7艘懷疑經改裝的快艇、12個舷外引擎及一批懷疑用作維修快艇的工具，包括螺絲批及電鑽等，市值約500萬元。

新界南總區反三合會行動組人員今日上午約11時10分聯同新界南總區衝鋒隊、大嶼山警區軍裝和刑事部及水警總區刑事部人員採取行動，突擊搜查北大嶼山東涌道北一個露天停車場，檢獲懷疑經改裝的快艇、舷外引擎等工具，警方相信有關快艇及舷外引擎均用作走私用途。行動中，一名17歲姓陳男負責人涉嫌為走私用途而建造船隻被捕，現正被扣留調查，不排除更多人被捕。



警方重申，根據香港法例第60章《進出口條例》，為走私用途而建造船隻屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁7年及罰款港幣200萬元。

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責任編輯：余思嵐