【港區國安法】政府提交80億元國安開支報告　未有進一步披露細節

▲ 港府提交國安開支報告，但未有進一步披露使用細節。（經濟日報資料圖片）

財政司司長辦公室向立法會提交文件指，在去年12月從政府一般收入，撥出80億元，用作維護國家安全未來數年的開支，但根據港區國安法，不會對款項的使用細節作進一步披露。

該筆80億元專門款項，主要分為經常開支，包括薪酬及津貼、專門服務用費用等，以及非經常開支，即小型建築工程、系統設置等，而駐港國安公署的經費是由中央財政保障，所以此筆撥款不涉及駐港國安公署的經費。

文件指，根據港區國安法，特區國安委工作不受干涉，工作信息不予公開，所以不會就款項的使用細節作進一步披露，更稱很多司法管轄區，都將涉國家安全的開支、人手編制視為高度機密資料，不會公開細節。

當局又指，考慮到維護國安工作的特殊及機密性質，特區國安委秘書處，設有專屬會計財務小組，直接向財政司司長匯報，而為加強對款項運用及管理的監察，財政司司長亦安排對帳目作獨立財務審計。

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責任編輯：陳宛彤