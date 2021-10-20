【明星理財】陳家樂善用工餘時間買股票　小資女劉佩玥投資量力而為

▲ 陳家樂、劉佩玥分享年青人用手機APP理財投資的心得。

陳家樂 （家樂) 、劉佩玥 (Moon)一同主演劇集《把關者們》，日前好拍檔重聚，參與直播與網民分享後生仔女用手機APP理財投資的心得！

Moon大爆家樂會在工餘時間密密撳手機，當初以為他休息時打機玩遊戲，而家樂就解釋誤會一場，當時純粹用手機APP處理個人投資。

家樂在直播中就與Moon交換不少投資心得，二人均表示由於工作作息不定時，不少理財都要靠手機APP處理，都認同要將收入穩健地投資增值。

二人交換投資心得

二人表示現在是事業搏殺期，努力工作之餘，更要學習投資，包括儲蓄、投資股票，甚至「買磚頭」話題都無所不談。Moon笑言屬「小資女」投資人士，都認同投資金額應量力而為，認為穩健投資保本是基本目標。

​​​​​家樂嘗試買碎股

對於股票買賣，家樂自言喜歡金額上的靈活彈性，最近嘗試買碎股，適合他量力而為的財產管理哲學。

他說：「今次開LIVE，真的從嘉賓Tania口中學懂了更多一般碎股交易的知識。我自己覺得買賣碎股是一項幾好投資，因為流動資金不是太多，如果想買一些一手金額好大的股票，未必可以一次過買到，如果可以用較低入場費完成交易，風險低一點，又不用要有一大筆錢才買到，更加靈活，方便年輕人。」

Moon聽父母意見

Moon近日忙於拍攝新劇，她透露自己在投資上是乖乖女，會聽父母意見。

她已揀定投資步伐，首先儲一筆錢才投資：「少至幾萬元，多至十幾廿萬，都可以做多元化投資動作，會先買保險，再留意投資基金，然後先買股票，要一步一步。自己不是投資或股界神童。如果蝕光錢會非常肉赤，又不想承受太高風險。」

Moon並表示現在有時間都會為自己未來好好打算：「今晚聽完Tania嘅分享，先知道而家市面上嘅手機APP好方便，可以隨時隨地規劃自己既投資計劃，輕鬆設定唔同既人生目標，例如置業或者退休等等，輸入簡單既資料就可以即時計算目標差距，慳左好多時間呀，啱晒我地啲忙碌一族！」

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