【幼兒數學】從日常生活培育幼兒數學　借助玩具學習化抽象為具體

▲ 要讓幼兒學習數學，最適宜從日常生活中作引導。

其實幼兒數學學習與語文無異，同樣需要按幼兒能力，循序漸進地學習，並應以有趣為主，亦要顧及生活化、能活用為宜。那麼，家長該如何培育幼兒學習數學？

幼兒數學簡單而言，可分為數與量、分類、配對、時間、幾何形體、空間等。而「數」當中又涉及數數、序數、單雙數、相鄰數、數的分解和組合等；「量」則涉及排序、比較，如高矮、大小、長短、粗幼、厚薄、輕重等。林林總總的概念看似抽象，但仔細觀察，其實數學的概念無不存在於我們日常生活中。我們衣、食、住、行，無一不與數學有關。因此，要讓幼兒學習數學，最適宜從日常生活中作引導。而日常生活中愈能夠讓孩子摸到、看到、聽到，就愈能夠讓他們理解、掌握數學中的概念。

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摸得到是指幼兒能親身動手參與和操作的事物。例如平常在家收摺衣服可以讓孩子學習分類，分發食物學大小、多少等概念。看得到是指幼兒能透過生活上的觀察，例如看見手錶上顯示的時間，明白時間早與晚、快與慢的概念；買東西的發票、物品標籤上的金額，明白數字與價錢的關係；等候入座的等候票，明白次序、排列的概念。

聽得到是指幼兒透過與人溝通，了解別人運用數學的經驗，例如聽到別人說日常生活中發生事情的順序和前因後果；看到爸媽購物時要找贖、分享多少錢可買多少生果等，明白到數字與加減的概念。

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也就是說，幼兒得通過自己操作、親身從生活中感受事實，才能把抽象概念轉為具體的知識和經驗。家長平日也可以選購一些含有數概的玩具，讓孩子從遊戲中實踐學習。選擇玩具的原則應為有趣、不會讓孩子感到有壓力。如果玩具看上去已經相當複雜，要花很多時間精神去解讀說明書才能玩，自然難以從遊戲中學習了。

全文刊於《經濟日報》專欄「博士童行」，原題為「幼兒數學怎麼教」。

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