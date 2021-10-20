【癌症殺手】羅文肝癌離世19周年　解構第三號癌症殺手9大徵兆

▲ 一文解構肝癌9大徵兆。

香港著名歌手羅文因肝癌離世，至今已19周年。羅文自上世紀70年代起，叱吒樂壇30多年，代表作包括《獅子山下》、《小李飛刀》、《幾許風雨》、《家變》等，膾炙人口。羅文與圈中多位已故巨星梅艷芳、沈殿霞等份屬好友，連樂壇天后容祖兒也是他的愛徒，絕對是一代巨星。

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回顧羅文的抗病史，他由00年12月發現肝臟出現血瘤，經歷連串治療，到02年10月18日與世長辭，奪去他性命的正正是本港死亡率排行第3高的肝癌。由於在患上肝癌初期並沒有明顯病徵，因此超過7成人確診時已不能做手術，其中有4成患者屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故肝癌又有「King of Cancer」（癌王）之稱。

據醫管局公布2019年全港最新癌症數據，本港錄得35,082宗癌症新症，其中肝癌排行第5，共錄得1,876宗。而在死亡數字方面，肝癌亦有上升趨勢，錄得1,530宗病例，上升2.9%。

患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，因患上肝癌初期並沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒有擴散，其5年存活率可達9成。惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

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肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟）。

潘冬平指出，針對早期及晚期患者，治療方法可分為根治性及非根治性兩大類，前者包括手術切除、射頻消融術及肝臟移植；後者則包括經肝動脈栓塞化療、放射治療、標靶藥及免疫治療等。點擊睇治療詳情：

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降低患肝癌風險的食物

如何從飲食上預防患上肝癌？健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前曾接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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責任編輯：羅嘉欣