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【新冠疫苗】衞生署上周接獲32宗接種後異常事件報告　無新增青少年接種後心肌心包炎個案

社會 16:50 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

衞生署上周接獲32宗接種疫苗異常事件報告，無青少年接種後出現心肌心包炎。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾892萬劑新冠疫苗，食衞局更新疫苗接種監測，截至周日(17日)的過去一周，衞生署接獲32宗曾接種新冠疫苗後出現異常事件的報告，醫管局並無接獲曾於離世前14日接種疫苗，並與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案；同期亦無接獲12至15歲青少年接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

本港截至周日(17日)合共接種了約890萬劑新冠疫苗，有456萬人已接種最少一劑，佔全港12歲或以上人口67.7%。至今衞生署共接獲6,217宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：陳正怡

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