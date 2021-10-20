【減肥大作戰】9款貝果熱量大比拼　營養師：bagel屬高升糖指數食物

▲ 註冊營養師何梓姍分享了9款貝果的熱量。

近年貝果（bagel）熱潮興起，論是早餐或下午茶，大家都會選擇享用貝果，雖然原味貝果本來屬於健康的穀類食物，不過當中使用的餡料，可能會令整體卡路里變高，本港有註冊營養師分享9款不同餡料的貝果卡路里，當中1個貝果已有406卡路里。

註冊營養師何梓姍（Rosanna）近日在其facebook專頁發帖，分享9款不同餡料的貝果卡路里，包括芋頭鹹蛋黃、草莓奶酪、黑糖黑芝麻等等。

她在帖文中指，原味貝果由麵粉、鹽、水、酵母製成，當中可能會加入少量糖或蜜糖調味。所以無油少糖的原味貝果，是屬於健康的穀類食物。

不過貝果實際的卡路里跟油份都要視乎貝果的餡料而定。例如麻薯、朱古力、奶酥、全脂忌廉芝士、肉鬆、牛油等高脂材料會增加貝果的卡路里。Rosanna則以台灣某牌子的貝果為例，列出了9款貝果的卡路里及份量換算，讓大家參考。

最新影片推介：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

營養師分享9款貝果卡路里：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

一個原味貝果(105克)約277卡路里，有5.5份五穀，少於半茶匙油。所以一個普通貝果的五穀會比兩塊方包多，而且用白麵粉製造的貝果跟白麵包一樣，都是屬於高升糖指數食物，因此Rosanna提醒患有高血糖的朋友要多加留意！

文章內容獲何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」授權轉載。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣