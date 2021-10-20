【陳同佳案】被斥以「花言巧語」欺騙　李慧琼：應潘母要求提供協助無政治考慮

▲ 李慧琼和周浩鼎曾協助潘曉穎母親並召開記者會。

台灣殺人案死者潘曉穎的母親今稱，自己被民建聯立法會議員李慧琼和周浩鼎以「花言巧語」所騙，斥二人毀壞民建聯公信力，民建聯主席李慧琼回應指，自己和周浩鼎是因潘太要求協助的基礎下，為其發聲和設法，強調並無任何預設政治考慮或立場，認為不應受某些有意或無意的斷章誣衊或藉意描黑。周浩鼎則稱，明白及體諒潘媽媽心情，認為關鍵是台灣要容許陳同佳到當地自首。

大批傳媒下午在立法會等李慧琼及周浩鼎現身回應，惟二人遲遲未有現身，下午約5時，李慧琼和周浩鼎分別發布書面回應，李慧琼指，自己和周浩鼎是因潘太要求協助之基礎下撥出資源及人手，為其發聲，為其設法，強調並無任何預設政治考慮或立場，提出的方案包括一次性尤如往例的互助安排，移送涉嫌人士歸案。

她續指，自己只是克盡一個議員的所能，為民發聲，亦一直願意並誠心誠意作出最大的努力，但指，事情發展複雜，士林地檢早已表明進行相關檢控程序，台灣當局卻臨時突然改變態度和做法而不作入境安排，形容是「那明顯是政治手段」，而癥結所在現已是很清楚。「那不是一個議政（而不涉執政）政黨或議員能力所及，而是涉及兩地政府的法制及程序，作為議員在協助溝通和發聲上的角色。」

她續稱，已盡力協助潘氏，暫亦無再被接觸，亦不涉及有什麼東西不清楚，認為不應受某些有意或無意的斷章誣衊或藉意描黑，又敦促陳同佳從速與台方積極接觸。認為自己和黨友不應是個別人士情緒宣洩或某些傳媒炒作的對象。

周浩鼎則稱，希望陳同佳可儘早回台自首，又引述傳媒披露的信息指，陳同佳一方曾7次致電台方，表達自首意願，但台方拒絕接觸。他形容，台灣當局明顯在此事上政治操弄，希望台灣當局不要再玩弄政治。

潘曉穎媽媽日前邀請保安局局長鄧炳強、李慧琼、周浩鼎等人今日在政總外會面，惟受邀者無人出席。潘媽媽稱，希望他們「對得住良心」，又控訴，李慧琼及周浩鼎在2019年2月開記招前一日，說有條例草案可以幫她，當時以為很有希望，但因有太多人反對，二人讓她不要出來，由他們代表討回公道，形容二人毀了整個民建聯公信力。

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記者：林曉君