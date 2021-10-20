【曱甴出沒】頑皮仔整蠱熟睡媽媽亂放玩具蟑螂　網民取笑爸爸打卡變幫兇︰拍攝者不救

▲ 台灣有名男童整蠱熟睡媽媽，亂放玩具蟑螂，爸爸未有阻止。

小朋友百厭的程度有時真的會激死父母！台灣有一名爸爸近日在網絡公開兒子的惡作劇，將大量像真度高的玩具曱甴放在熟睡媽媽全身，沒有細看照片，會以為是真蟑螂，大感恐怖及噁心。

兒子整蠱熟睡媽

有名台灣爸爸於星期日（17日）在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，有關帖文至今獲逾1萬5千名網民關注，主要留下「讚好」及「哈哈」，留言亦多達1400則。該爸爸分享了一張照片，寫下︰

剛剛看到這一幕，為了我的人身安全，我嚇到趕緊拍下證據……孩紙（子），我救不了你了。

從照片所見，有名媽媽在床上睡覺，她似乎正在熟睡，因為沒有為意在旁的兒子正整蠱她。男孩將多隻像真度高的玩具曱甴亂放在媽媽身上。側睡的媽媽左手臂有4隻假蟑螂，左手戴上智能手表的手腕位置有1隻假蟑螂，而頭部有4隻假小強，全身共9隻玩具曱甴。

▲ 台媽身上有9隻玩具小強，好核突。（圖片︰爆廢公社公開版）

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玩具曱甴放全身

男童的手正伸向睡著媽媽的面部，見他的手勢，似是小心翼翼將假小強放在媽媽面上，為免她醒來。媽媽頭上4隻玩具曱甴分佈在頭髮、耳朵和腮骨，以及最核突的是有一隻放在眼睛上，狀甚驚嚇。

在一旁的爸爸未有參與惡作劇，他表示影相打卡是為了自己的人身安全，證明是兒子所為。可是，很多網民笑說他也是幫兇，太太醒來發現後，他應該也「難逃一劫」。網民猜測這些像真度高的玩具曱甴應是爸爸買的，留言包括︰「提供凶器，教唆犯罪，未盡阻止義務，陶醉拍攝犯罪過程，結論爸爸有罪」、「爸爸知情不阻止是共犯，罪加一等」。

更多網民留言























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責任編輯︰王明芳