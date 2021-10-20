【MIRROR成員】麥當勞賀MIRROR出道3週年　限時送16款鏡仔卡+AR專屬顏色包裝盒

▲ 麥當勞與MIRROR合作。（大會提供）

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）組成的MIRROR將於11月出道三週年，麥當勞與MIRROR全員合作，相信定必令鏡粉為之興奮。

食店將於10月25日起強勢推出期間限定口味的麥炸雞，更連續四星期分階段限量推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒，讓各位粉絲盡情感受MIRROR魅力。

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由10月25日起，用戶可使用食店Apps憑不同指定電子優惠券以優惠價購買麥炸雞，更可獲得隨機派發的鏡仔卡。全套16款鏡仔卡會分四個星期推出，每位成員均各有一款專屬顏色的個人卡，下週（10月25日起）率先推出4款鏡仔卡，由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，另外每週會推出一款團體卡。

只要集齊16張個人及團體卡，便可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋。所有鏡仔卡均數量有限，送完即止。

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此外，麥炸雞的包裝盒上大玩擴增實境（Augmented Reality，簡稱「AR」）技術，顧客只要scan包裝盒上的QR code，便可在畫面上看見與該包裝盒相應的MIRROR成員，與偶像一起食麥炸雞，實行「近距離」接觸。

總共12款包裝盒將分四個星期推出並隨機贈送，下週（10月25日起）同樣會先推出姜濤、Stanley和Tiger的包裝盒，數量有限，售完即止。

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為了宣傳全新口味麥炸雞，MIRROR六位成員更為麥當勞拍攝了一系列ASMR宣傳短片，讓大家一睹暖男擔當姜濤、跳舞擔當Anson Lo、表情擔當Edan、肌肉擔當AK及兩位唱功擔當Ian和Jer如何以不同方式感受麥炸雞的爆「脆」滋味。

ASMR短片將會由10月20日晚起上載至麥當勞YouTube頻道，而集合六子的ASMR宣傳短片將於10月23日晚於ViuTV 首播，各位鏡粉切忽錯過。