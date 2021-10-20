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【車CAM直擊】小一女生衝出馬路被的士撞飛　外傭抱起女童做法惹熱議

社會 17:19 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

女童衝出馬路被的士撞飛，工人姐姐立即上前抱起女童惹爭議。

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，根據片段當天應該是9月29日早上7時半，的士是沿海泓道向油麻地方向行駛，期間有一名女童疑沒有留意路況，在行人路一直奔跑出馬路，被的士撞飛數米，癱倒在地。外傭姐姐見狀立即上前抱起女童，執拾散落在地的物品然後離開。

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根據女童校服有網民指是油蔴地天主教小學（海泓道），TOPick向校方查詢，校方證實女童是該校一年級學生，指當日正值上學時間，有家長目睹事發經過後通知學校，隨即派老師及副校長到場了解；女童期後被送院治理，留院兩天後已經出院，現時已繼續回校上學。

校方續指，事發當日，學校老師已在早會時，提醒全校同學要小心橫過馬路；另指校方平日亦會有老師留意學生上學放學過馬路的情況。

雖然事件是由小朋友衝出馬路而致，不過網民亦批評外傭沒有好好照顧小朋友，而她即時抱起小朋友的做法亦惹起熱議，指女童被撞倒後，立即上前將她抱起有機會令女童傷勢加重：

仲抱起小朋友快叫白車真是內傷希望冇事

仲抱係佢係咪想個妹妹死

呢個一定係姐姐啦，驚奶嘢即刻抱起個細路！

唔應該抱起個小朋友

仲抱起個小朋友，唔可以移動佢架，分分鐘小事變大事

最新影片：

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記者：李榮忠

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