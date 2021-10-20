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【紓援措施】機管局指紓緩措施將延續至今年11月　包括各類費用寬免

社會 17:18 2021/10/20

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機管局表示，多項支援業界的各類費用寬免或扣減措施，將延續至今年11月。（資料圖片）

香港機場管理局今日宣布，將延續紓緩措施至今年11月底，以應對新冠疫情為航空業帶來的持續影響。

機管局表示，多項支援業界的各類費用寬免或扣減措施，將延續至今年11月，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用。

此外，延續的紓緩措施亦包括零售商及食肆租戶租金寬免。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。機管局指，紓緩措施將因應情況不時作出調整。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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