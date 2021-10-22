【星級尖子】閩僑中學邀星級尖子道校輔導 女生克服英文考入港大回母校薪火相傳

▲ 閩僑中學為提升學生讀大學的機會，過去3年推出「星級導師計劃」。

位於北角的津貼中學閩僑中學為提升學生讀大學的機會，過去3年推出「星級導師計劃」，在大學招聘在主要學科中文、英文或數學取得5*或以上成績的星級尖子生，到校為校內高中學生提供學業輔導服務，並為學生度身訂造合適的學習方案，過去3年參與計劃的45名中六學生中，有逾9成考生成功入讀本地大學、大專院校課程或到內地升學，當中更有37%升讀八大資助院校或自資院校的學士學位課程。



談及「星級導師計劃」，校長林政寧稱，計劃是希望為高中學生，尤其中六須應考文憑試的學生，在課後提供針對性的教學支援，學校會在大學張貼招聘廣告，聘請中、英、數在文憑試取得5*成績或以上的大學生，到校輔導及為考生提供應試技巧，以及分享考試經驗，支援學生考試時的心理壓力。學校則在中四級起，將一些成績較好的學生，拔尖在課後參與計劃。



林校長表示，學校在每科聘請一至兩位導師，每名導師主力輔導3至4位學生，學校並會針對每名參加星級導師計劃的學生，制定教學流程，按每名學生的強弱項作出輔導，計劃已運作數年，漸見成效，近年更有畢業校友應聘回校輔導學生，更能發揮計劃成效，達至薪火相傳的目標。

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今年入讀香港大學中醫藥學院的李韻婷，初中由廣東移居香港，插班入讀閩僑中學二年級。李韻婷指，雖然沒有語言溝通問題，但英文科較弱，加上香港與內地的課堂學習模式大不同，內地較規範，英文科重視文法、寫作，而香港則會兼顧聽、講能力，課堂以英語為主，她在高中時獲薦參加「星級導師計劃」，導師在英文科針對各試卷重點培訓及應試技巧，而數學科的導師更是師姐呂美釵，感染她今年選擇回校擔任導師。

呂美釵現時就讀香港大學工程系三年級，她同樣受惠「星級導師計劃」而成功入讀大學，過去兩年都有回母校出任導師，而李韻婷是她輔導數學科的其中一位學妹，獲知今年成功入讀港大感到高興。回憶自己的中學生涯，同樣來自廣東，移居香港後，原本在內地升讀中六的呂美釵，只能插班中四，

曾想過在內地完成高中課程，直接透過聯招升讀大學，但考慮到移民香港後，未來發展亦會以香港為主，故最終決定來港升學，期望入讀香港的大學。

呂美釵在閩僑中學插班中四，除英文科外，其他學科都能跟上進度，故一直重點在英文科，中四開始已留校學習，並獲推薦參加星級導師計劃，以及由學校資助在校外補習，最終以文憑試最佳五科成績獲25分，成功入讀港大工程系。

推校本英語足球班

校方除了推行「星級導師計劃」以提升學生的學術水平外，今年10月起更推出全新的校本英語足球班，由外藉老師主力帶領，讓學生以輕鬆活潑的方式透過踢足球學英文，而學生在活動中，亦必須以英語溝通進行團體合作進攻，趣味十足。此外，體育科自去年開始亦大力推動各項新興運動，學生在接受訓練中能找到自己的強項，亦能學會時間管理。

林校長表示，不少來自基層家庭的學生自小沒有足夠的家庭支援，未能培養良好的學習習慣，以致他們在學業上屢遇挫折，累積不少失敗經驗，以致自信心不足。針對來自弱勢或基層家庭的學生，校方第一步是希望為他們建立自信心，讓他們體驗成功帶來的愉悅；相信在老師的專業帶領下，弱勢或基層家庭的學生都能從後趕上，力爭上游。



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責任編輯：鄺嫻