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林家謙除眼鏡再騷靚仔樣　曾向陳奕迅自薦因出於自信

娛樂 16:30 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

林家謙在演唱會宣傳照展示另一面。

林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi及陳凱詠將在11月演出《《Tiffany & Co. T1型聚個性音樂》，透過4位歌手及唱作人的個性及音樂才華，分別象徵堅強、力量與獨特個性。

當中林家謙一向給人翩翩公子、溫文爾雅的形象，但早前竟大膽挑戰跳舞，引起全場觀眾一陣騷動，可見林家謙勇於追求突破的一面。

林家謙一向給人翩翩公子、溫文爾雅的形象。

而作為處女座的他，亦經常留意細節，他自己形容是「major in minor things」，除了對他創作音樂有幫助，對配襯珠寶都一絲不拘。家謙在廣告中除了招牌眼鏡，大膽演繹革新時尚型格，給人耳目一新的感覺。 

方皓玟代表堅強自我。

林家謙表示當初向陳奕迅自薦，某程度上是出於自己對音樂的自信，而現在作為獨立唱作人的路充滿挑戰，亦充滿驚喜，使他變得比初出道時堅強。家謙也坦言平時比較多唱自己編寫的歌曲，日後希望可以挑戰以自己的方式演繹別人的作品。

Tyson Yoshi私下是專一暖男。

至於方皓玟成為媽媽後，形象風格依然獨特有型，方皓玟表示近年特別喜歡金色系的珠寶，容易配襯之餘大方高貴。

她最喜歡的珠寶是結婚時妹妹所送贈的，而第一件擁有的品牌珠寶是由她的媽媽送贈，所以今次合作音樂會別具意義，希望把女性的堅強力量繼續傳承開去。

Jace也有質疑自己的時刻，給她最大力量是在身邊一直支持她的家人、 朋友及樂迷。

對於今次合作的幾位歌手，方皓玟十分欣賞Jace 的fashion sense，覺得Tyson非常有個性又有才華，認為林家謙外表斯文但其實內心十分堅強。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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