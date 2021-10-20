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【違令判監】女子被控違反強制檢疫令遭判監20日　至今共194人已定罪

社會 17:38 2021/10/20

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有人被控違反檢疫令遭判監。（資料圖片）

一名55歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（20日）於西九龍裁判法院被判監20日。

該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月23日離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。她被控兩項違反《規例》第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院就2項罪行分別被判處即時監禁14及20日，同期執行。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有194人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：黃穎津

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