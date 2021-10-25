【滑板運動】自學滑板跌傷至手部變形未言棄　12歲男生挑戰自我盼代表香港出賽

▲ 12歲Sherman在經歷嚴重跌傷後未有放棄滑板，更努力練習希望加入香港代表隊。

「板仔」過去在香港給予人一種壞孩子的印象，但隨著時代變遷，滑板現更被納入為奧運項目。今年12歲的鄧善衡（Sherman）在9歲時自學滑板，即使跌傷至手部變形也仍未放棄，更越來越熱愛這項運動，直言將來希望成為香港代表。

▲ 現年12歲的Sherman直言最愛踩滑板。（文子健攝）

皮膚黝黑、充滿陽光氣息的Sherman和爸爸踏入滑板場後，顯得格外精神。談起當初接觸滑板的經歷，Sherman憶述9歲時在朋友家裡看到有滑板，借來試玩後發現十分有趣，從此便與滑板形影不離。

9歲自學滑板

擁有人生第一塊購自玩具店的滑板之後，他從網上觀看了不少影片，開始在屋企樓下自學滑板。之後首次踏足正式的滑板場，眼見高手雲集，Sherman憶述每個人都十分「勁」，令他大開眼界，並且感到羨慕。

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滑板的花式十分多樣化，自學了一段時間後，Sherman當時已大概掌握其中一個「跳樓梯」的動作，遂希望向難度挑戰，嘗試一個更複雜的花式，怎料卻發生意外，

那一刻跳下去，在空中時我發現自己比之前跳高了，但當時不知道該怎樣做。

▲ Sherman的手肘位置留有一大條疤痕。（文子健攝）

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嚴重跌傷至手部變形

結果他跌至手骨斷裂，爸爸Ronald形容那時候看到兒子手部的骨頭連同神經線凸出，既擔心又心痛。而Sherman表示當時感到麻痺多於疼痛，同時也覺得困惑，「因為不知道原來手可以變形成這樣子」。最後他在醫院進行了長達三小時的全身麻醉手術，以及打了一個月石膏。

▲ 經過三小時的全身麻醉手術後，Sherman要打一個月石膏。（受訪者提供）

經歷過跌傷後，Sherman不但沒有留下陰影，反而更希望盡快復元，在拆掉石膏後再次重拾滑板。爸爸Ronald十分尊重兒子的決定，他指Sherman從小已接觸不同類型的運動，唯獨是對滑板情有獨鍾，並不是「三分鐘熱度」。

那種熱情是非常厲害的，簡直是沒有人能阻止他玩滑板。

▲ Sherman指他特別享受踏在滑板上的感覺。（文子健攝）

父對滑板改觀

Ronald坦言，最初聽到兒子說想玩滑板時，對這項活動抱有懷疑，「滑板給我的印象很壞，很曳、很反叛」。但隨著時代改變，特別是當滑板被納入奧運比賽項目後，Ronald漸漸對它改觀。不過他認為最重要的是家長如何在旁陪伴和引導孩子，

我們的角色都是支持他，在旁指導，從一些不同途徑去帶領他，令他不要因為踩滑板而學壞。我覺得在新的世代，踩滑板的人都是運動員，並不是傳統所謂的『板仔』。他們將文化帶到今天，去到一個這麼大的平台，是非常值得被尊重。

▲ 爸爸Ronald十分支持兒子踩滑板。（文子健攝）

為免兒子再度受傷，Ronald兩年前安排Sherman參加正式的滑板課程。現在除了上學，Sherman基本上都在練習滑板。而他指每一次學到新的花式都會感到特別開心，更笑言連睡覺發夢也在練習，期望將來能夠成為專業的滑板運動員，加入香港代表隊。

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參加比賽從失敗中學習

現時Sherman的滑板教練，同時是香港滑板學院創辦人張恒達（達達），指「玩滑板一定會跌」，對於初學者而言，最重要是先了解動作，再配戴好基本保護裝備，便可減少受傷的機會。

隨著滑板運動越來越受歡迎，達達表示相關配套亦較以往完善。現時全港共有十多個公眾滑板場地，遍佈港九、新界，當中位於荔枝角、將軍澳以及粉嶺的極限運動場較為人熟悉。其中荔枝角公園在兩年前翻新設施後，更成為符合國際標準的「街式」滑板場。

▲ 香港滑板學院創辦人張恒達是Sherman現時的教練。（文子健攝）

如想挑戰或肯定自己的能力，達達指現時香港每年舉辦一次滑板公開賽，其中分為「街式賽」和「公園賽」，比賽模式與奧運相若。一般而言，比賽首六名的選手就能入選香港代表隊（16歲以上），或香港青少年代表隊（16歲或以下），代表香港出戰全國賽，甚至世界性賽事。

我覺得參加比賽最重要是不要怕輸，因為開頭參加比賽你一定輸，正常的，不輸的話你不會知道自己欠缺甚麼，要調整甚麼，還有進步的空間，這些多數都是從失敗的經驗中學習。

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記者：鄭樂晴