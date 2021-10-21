【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限

▲ 林二汶表示，失去摯友後，不可要求自己大哭一場就當作沒事，不可逼自己不傷心。

失去親人、朋友的傷痛，真的可隨時間消散？歌手林二汶出道近20年，她與與盧凱彤（Ellen）組成「at17」，其後拆夥作個人發展。相伴18年，摯友離世，二汶坦言失去對方是人生最大的傷痛。悲傷就是悲傷，她從不裝作沒事，亦從不為傷心設時限，而是選擇接納自己的感受，並問「為何要逼自己不傷心呢？」一路走來，她坦誠面對生命中的甜酸苦辣。

▲ 盧凱彤與二汶2000年相遇，彼此相伴18年。（facebook：林二汶）

勿為傷心設時限

2000年，因為參加同一個歌唱比賽，二人首次相遇。其後，她們於2002年組成「at17」，正式出道。2010年，二人宣布作個人發展；拆夥後曾兩度以組合身分開演唱會，2017年更重組出新歌。2018年8月5日，曾患躁鬱症的Ellen墮樓離世。這一天，震撼了二汶整個人生。

你問我『are you ok?』我回答你，我永遠不會OK，因為這永遠也不會是一件OK的事。

摯友離世初翌日，二汶撰文剖白感受。翌年，她憶述得知噩耗的一刻：「12:16pm，我醒來看看電話，看到一句『請告訴我這不是真的。』然後我的生命徹底改變」，「一年，一整年。我明白有很多事情我都不懂，愈來愈明白」。她續說：「剛剛獨自再看一次《avengers：endgame》pepper跟ironman說：『you can rest now, we’re gonna be okay.』不知道為甚麼我很難過，我覺得這句對白錯了。有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。」

▲ （facebook：林二汶）

離別三年，憶起故友，二汶依然傷痛。「我經歷過最大的傷痛，當然是失去我最好的朋友。」無論是過去或現在，她不自欺欺人，也不勉強自己。

當下我也明白，這份傷心我不必一時三刻去處理，又或者我並非要去處理、排解這情緒。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

肉身遠離，但對方的聲音言猶在耳，相處的片段如像昨天，那份傷痛無法割捨。

我將會永遠，餘生也會面對這失去的，那我怎樣與之相處呢？ 首先我要給自己時間。我記得當時有人對我說『我很擔心你呀，你還沒大哭一場，怎麼辦呀？』其實我反過來問『為甚麼覺得大哭一場就可以呢？』其實不會的。我曾哭過，但當你經歷一件如此震撼的事，別要求自己大哭一場就當作沒事，為何一定要逼自己不傷心呢？

夜闌人靜，想念對方時，二汶會翻看舊照片、寫幾段文字抒發，讓自己流些眼淚。「我不覺得要要求自己十年之後別再這樣了，我沒有給自己時限。」從她身上，看到何謂真正的坦然面對。「有一件事對你如此珍貴的話，若想起『你不在了』、『我不可打電話給你』 ，無論怎樣你也會感到傷心。這份傷心的感受是人之常情，而非需要去解決的事情 。但若在傷心的過程中，（對自己說）『我很想解決』、『我沒事的，沒事的』，然後你可能會一直困在那裡，沉溺下去。」

▲ 2021年3月，二汶首次於紅館舉辦個人演唱會。（facebook：林二汶）

接受「一切有時」

身處低谷時，二汶接觸道家，師尊為財神爺趙公明。她說，信仰給她心靈觀和宇宙觀，教她在世如何自處、看待自己、經營自己、面對此世界，以及了解世界如何看自己 。 「『經營』意思是怎樣修煉自己，我覺得第一件要學懂的事就是『謙卑』。因為天下大事有其定理，上天是公道的。」

在演藝圈耕耘近20年，今年她首奪兩個個人大獎——《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」和《Chill Club 推介榜年度推介 20/21》「年度女歌手金獎」，並首次於紅館舉行個人演唱會。20年時間不短，但她認為經營事業，是需要花很多時間磨練。「宗教可以提醒你，有一個恰當的時序，接受『一切有時』。」

▲ 出道第20年，二汶首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。（facebook：林二汶）

不要急，要知道不是一步登天的。有些事不是突然躍進，就凡事成功。那些社會給我們的價值觀，也讓我們很不開心。例如你並非一炮而紅，出道後要捱幾年，那幾年是否等於『你是廢的』、『你是垃圾』呢？ 但若社會的速度告訴你『你一出道，不走紅的話，就不用做了』，那你是否已經會很不開心呢？

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

成敗得失，不應由別人定義。二汶認為，世上有任何可能性，天地是任我行的。若遇到挫敗，不如問問自己，是否真的這麼喜歡做這件事。

例如有些人很喜歡音樂，很喜歡唱歌，是否喜歡到沒有舞台也喜歡唱歌，而又真的想分享給其他人聽？是否認為在紅館才可以分享音樂？是否其他地方不可以呢？

話雖如此，在鎂光燈下工作，她說與不少藝人一樣，壓力非比尋常，尤其需要比較時，更是殘酷。要面對大眾的評價，要在這行業工作，得學會一件事：「要保持自己的情緒在一個健康和穩定的狀態，才可面對人生的高低。」

回首過去，她說：

我的人生經歷比上不足，比下有餘，尚算精彩。很多事我也經歷過，這些事，令我成為一個人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

記者：黃泳欣