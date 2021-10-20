【零碳排放】綠惜地球調查19間企業僅4間有碳中和目標及路線圖　促企業盡快加入碳中和

▲ 綠惜地球調查19間企業僅4間有碳中和目標及路線圖，批評「港股減碳跑輸大市 」。（洪芷晴攝）

全球暖化問題日益嚴重，為對抗氣候危機，多個國家政府及大企業已承諾「碳中和」。不過，綠惜地球在檢視恆生指數成份股中19間電力及能源、運輸及銀行企業後發現，只有4成有跟隨政府的2050年碳中和目標，而同時定出達標路線圖者只得21%。環團呼籲，上市公司應盡早加入碳中和行列，為地球降溫出力。

綠惜地球早前以問卷調查及利用聯交所披露易平台的ESG報告，並以港府2050年碳中和的目標，檢視恆指成份股中19間涉足相關香港業務企業的《環境、社會及管治報告》，再輔以問卷調查。

調查發現，只有匯豐控股、中華電力、電能實業及恆生銀行4間公司同時有碳中和目標及路線圖。在作出2050年碳中和承諾的企業中，本地企業有6間，佔本地企業的60%；相較之下，8間內地公司中，只有中石油有此承諾，佔內地企業的13%。其餘7家內地企業，有2間依隨內地2060年的碳中和目標，並沒跟上港府2050年的時間表。

綠惜地球表示，香港的溫室氣體排放，主要源於電力、能源業及運輸業，兩者合共佔84%，而銀行業對電力及能源、高碳等產業的融資，同樣對氣候變化有舉足輕重的作用。該會高級項目主住劉兆朗表示，要求高碳排放企業承擔碳中和，已成趨勢。

他舉例指，美國5間最具規模的電力公司已加入2050年碳中和行列，包括Dominion Energy、Duke Energy等，美國最大生物燃料製造商POET、及交通網絡公司Uber、JetBlue航空則承諾2040年達標；至於Google、蘋果公司、Facebook、微軟等國際巨企的碳中和日程更提早於2030年落實。

劉兆朗表示，全球討論碳中和是由2015年開始，惟香港至2021年才開始討論，「本身已是落後於人」，加上一些西方國家，例如紐約曾發生因極端天氣破壞整個城市、故整個國家對於碳排放的風險管理敏感度亦因而提升，「但其實香港的極端天氣問題既愈發嚴重，需要各界齊心面對」。

他建議，港府可按特定行業訂定目標，「例如訂定運輸業不可以多過某個碳排放量」，若高於訂立數字，便要收稅；港府亦可善用本港的國際金融地位，與銀行業商討須在借貸及融資上，提高綠色門檻，「例如不借貸予煤碳業、高碳行業，只借可再生能源、願意減碳排放的公司等」，從而帶動綠色投資。

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記者：洪芷晴