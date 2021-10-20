【美酒佳釀】 半島酒店X Secret Theatre餐飲體驗　Felix 餐廳化身Jay Gatsby 華貴大宅

▲ 香港半島酒店與 Secret Theatre 首次合作，帶客人回到二十年代紙醉金迷的紐約，感受Jay Gatsby盛筵派對璀璨浮華的縱情魅力。(圖片由香港半島酒店提供)

香港半島酒店與Secret Theatre合作呈獻《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗，讓大家在1920年代紐約的地下酒吧場景中細味黃金年代的華麗優雅及美饌佳釀。

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《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗

Secret Theatre藝術總監Richard Crawford在國際間享負盛名，今次再度來港將帶來以法蘭西斯．費茲傑羅 (F. Scott Fitzgerald) 筆下名著《大亨小傳》改編的創作，進行世界首演。浪漫愛情電影《大亨小傳》 呈現1920黃金年代的紐約，電影中的流氓出身的神秘富豪Jay Gatsby每天在華貴大宅大排筵席，希望吸引到愛人黛西的注意，發展成可歌可泣的故事。大家將在每場互動餐飲體驗中，將會成為 Jay Gatsby 的座上客，一睹上流社會醉生夢死的絢爛風光。

四道菜菜單呈現著作經典美食

高浩康以咆哮的二十年代之紐約為靈感，推出四道菜菜單：著作中的 Gatsby 炸雞和惡魔蛋在 Felix 團隊巧手下換上摩登新裝，而重新詮釋的龍蝦黑松露捲和反轉菠蘿蛋糕與繁榮多姿的二十年代遙遙呼應，為 Jay Gatsby 星光燿燿的晚餐派對添上異彩。

《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗將於2021年10月21日至11月27日進行公演。逢星期四至星期六，晚上7時隆重登場。每張門票收費為2,000港元，而每張貴賓門票收費則為2,500港元；門票已包括四道菜菜單、一杯歡迎飲品，以及《大亨小傳》互動劇場演出。

預訂貴賓門票之客人每兩位可尊享一瓶香檳，而每人更可在Jay Gatsby 手中獲贈獨一無二的非同質化代幣 (NFT) 留為紀念。

Jay Gatsby 誠邀出席派對的客人以1920風尚的精緻盛裝赴會，而他更將於每晚挑選出一位著裝最為亮眼的客人，贏取香港半島酒店之宅度假禮遇。

預訂連結：https://gifts.peninsula.com/hongkong/events/all

【浮華魅力】住宿禮遇

豪華客房由6,800港元起；或高級海景套房由 9,900港元起（每房每晚）

• 於大堂茶座或客房內享用早餐

• Felix雙人《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗（需於入住當日享用）

• 於客房享受DIY雞尾酒調酒體驗

• 直升機停機坪導覽，捕捉日暮黃昏時刻

入住套房之客人可享額外禮遇，包括：

• 來回客人住宅及酒店的勞斯萊斯接送服務

• 尊享香檳一瓶

• 每位客人可獲300港元水療消費額

預訂期限：由即日起至2021年11月10日

入住期限：2021年10月22日至 2021年11月27日

預訂連結：peninsula.com

以上價錢另收加一服務費

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責任編緝：張懿慧