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【新品速報】NESCAFÉ首推全新纖巧迷你Genio S咖啡機系列　隨時隨地享受高質研磨咖啡

休閒消費 16:00 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

NESCAFÉ® Dolce Gusto®首推全新纖巧迷你Genio S咖啡機系列。

咖啡是大家用來醒腦提神的方法之一，近日NESCAFÉ®首度推出全新Dolce Gusto® Genio S膠囊咖啡機系列，設有創新Espresso Boost模式，能輕易沖製帶濃滑Crema的香醇咖啡，11cm闊超迷你身形可以融入任何角落，一按即沖。

全新的Dolce Gusto® Genio S Plus膠囊咖啡機系列以LED控制環操作，有純黑及瑰紅顏色選擇。另外設輕觸控制的Dolce Gusto® Genio S Touch咖啡機，則有鈦光銀及太空灰顏色選擇。全系列咖啡機均纖巧迷你，身形僅闊11cm，設有創新Espresso Boost模式，開啟後能沖出帶濃滑Crema的咖啡。Genio S咖啡機更提供高、中、低、冷、4種溫度，可以配合個人口味，調節出自己喜歡的咖啡溫度。

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NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S咖啡機系列亦保留了品牌一貫的高規格，專業級15 Bars的壓力泵，以及一按即沖，最快30秒即可暢享香醇濃郁咖啡，方便省時。

NESCAFÉ品牌更找來超人氣組合Mirror的副隊長Anson Kong（AK）推廣全新膠囊咖啡機及即溶咖啡。

圖片由NESCAFÉ® Dolce Gusto®提供。

 全新NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S膠囊咖啡機系列 

建議零售價：

NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus咖啡機(純黑/瑰紅)：港幣$1,390

NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Touch咖啡機(鈦光銀/太空灰)港幣$1,590

售賣點(只限部份分店有售)

各大超級市場、HKTVmall雀巢香港eShop；部分零售商設有買咖啡機連咖啡膠囊的套裝優惠，詳情及分店地址請直接向零售商查詢。

記者:蕭雅文

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