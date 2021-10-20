【紓緩服務】身體障礙出門遭冷言冷語　2歲腦癇男童首遊主題樂園感受歡樂

▲ 國佑首次玩旋轉木馬。(兒童紓緩服務基金提供)

病童亦應有接受紓緩服務的權利。92名接受兒童紓緩服務的病童及家人，日前克服身體障礙，一同前往香港迪士尼樂園遊玩。其中2歲患有腦癇症的國佑，首次踏足香港迪士尼樂園感受歡樂，國佑爸爸感謝這趟旅程讓一家留下美好回憶。

▲ 國佑首次玩旋轉木馬。(兒童紓緩服務基金提供)

危重病童因為身體情況比較複雜，需要不同儀器協助才可以外出，每次離家出外都不容易。但日前，92名危重病童在兒童紓緩服務基金及新世界發展的支援下，一起到香港迪士尼樂園遊玩、拍照讓病童和家人一同享受難能可貴，輕鬆愉快的一日。

其中服務使用者、患有腦癇症的國佑因為病情影響，2歲的他發展較同齡小朋友遲緩。這次是他和爸媽第一次到迪士尼遊玩，國佑首次玩旋轉木馬，觀賞3D電影、「小小世界」等遊樂設施。雖然初時有點害怕，進入電影院時更全程緊握媽媽雙手，但慢慢地他習慣樂園的氛圍，表現非常興奮。

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國佑爸爸表示，其實每次離家外出都遇到不少挑戰，更曾遭受到路人的冷言冷語。但感謝兒童紓緩服務基金一直提供支援，如家居護理、提供復康巴士接送、借用輪椅，從這趟旅程，也可抽離一下綳緊的生活，盡情放鬆，留下美好回憶。

看見國佑享受其中，我們都很開心。

兒童紓緩服務基金於2018年成立，直屬於兒童癌病基金，一直以 「孩子為中心，家庭為本」的服務理念，致力為癌病及非癌病的危重症兒童及其家庭，提供家居紓緩護理服務，積極提升患者及家人在生理、情緒、社交、靈性方面的生活質素。

責任編輯：楊宛茜