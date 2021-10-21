【正能量】青光眼致盲拒向命運低頭　失明女長跑手戰勝世界5大馬拉松

▲ 因深度近視患慢性青光眼而後天致盲的Inti，曾經自卑、封閉自己，令她重拾自信、改變人生的，除了跑步，還有她的丈夫及導盲犬Nana。

今個星期日是疫情以來首度舉行的渣打馬拉松，傅提芬（Inti）是其中的一位參加者，但較特別的是，她是在一位領跑員的帶領之下衝過終點，因為Inti是位視障人士，更是全港首位成功完成「世界六大馬拉松」當中5項的失明女長跑好手。曾經自卑、封閉自己，令她重拾自信、改變人生的，除了跑步，還有她的丈夫及導盲犬Nana。

4歲時的Inti已經是個架著400度近視眼鏡的小女孩，到了16歲中四那年，Inti的近視已深至1,900度，從小到大都沒察覺視力出了毛病，只認為是正常的近視加深，直至中四的時候右眼看東西時開始愈來愈朦，才找眼科醫生檢查，最後被證實患上慢性青光眼，醫生告知視野會逐漸收窄，直至完全失明。Inti記得當時只感到恐懼，聽後大哭了一場，她說︰「當時媽咪安慰我說現今科技進步，一定可以醫好，我便繼續如常過日子。」

▲ 2017年舉辦的大型舞台滙演《能者舞台非凡夜2017》，Inti及Nana獲邀上台演出。（受訪者提供）

Inti畢業後找到了客戶服務的工作，她發現每次要抄下電腦熒幕的數字時總是出錯，開始意識到眼疾愈來愈嚴重，而視力範圍亦如醫生所言逐漸收窄，她形容好像眼前有個廁紙筒，而且範圍愈來愈細，於是她惟有辭去工作。在那段期間，她更因此出了意外︰

有次外出，我明明看到交通燈已轉綠燈，便踏出一步準備過馬路，突然覺得左腳劇痛，原來前掌被一輛坐滿乘客的小巴碌過，車上的客人聽到我大叫便通知司機，司機便立即將車倒後，結果腳掌再被碌過一次，皮外傷加上骨裂，足足坐了一個月輪椅。

丈夫成最佳跑步拍檔

失業加上失明，令Inti心情掉進谷底，她開始避開身邊的朋友，封閉自己，宅家足足一年，然後想到自己不過20多歲，將來如何生活下去呢？

有人建議我參加為視障人士而設的復康班，我在那裏認識了很多同路人，我當時一隻眼尚有一成視力，於是經常負責幫其他同學外出買東西，我心想我還可以幫助他人，我並不是最不幸的一個。

▲ Inti找到了最合拍的領跑員，就是她的丈夫，兩人經常參加不同的國際賽，此圖攝於2016年的芝加哥馬拉松。（受訪者提供） ）Inti生命中最重要的兩個伴，分別是丈夫和導盲犬Nana。（受訪者提供）

Inti開始學習用手杖、學點字、用電腦發聲軟件，還有生活技能如烹飪及換床單等，可惜因為在找工作時遭到歧視，令自己依然失去自信，直至接觸了跑步，Inti的人生從此不再一樣。

2009年Inti初次接觸跑步，當時香港盲人體育會要找10位視障運動員參與渣馬，由於人數不足，Inti半推半就地答應了，厲害的是，她只花了2個多月時間訓練，便完成人生的第一個10公里。她表示訓練初期絕對吃力︰

我們共有13個視障運動員，訓練頗為艱辛，尤其是跑山，除了天氣熱時非常辛苦，地面凹凸不平加上看不見，跑起來有一定難度。有時跑街，因為我們有領跑員在旁邊，途人不理解為何我們要平排而跑，會覺得我們阻路。

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Inti表示跑會會按身高來配對，而跑手跟領跑員要配合要有默契，手的擺動及步伐都要一致，但有時難免遇到領跑員人數比視障運動員少的情況，配對就未必很理想了，不過Inti已找到了跟她最合拍的一位，就是她的丈夫。他本身沒有跑步，每次只是帶我去練跑，有一次教練跟他說︰「既然你來了，而我們又不夠領跑員，不如你試試參加吧！」

跑步令內心強大

到目前為止，Inti一共參加了22個全馬，還有無數的大大小小賽事，在「世界六大馬拉松」之中，她已經完成了柏林、波士頓、芝加哥、紐約及東京的比賽，是香港首位有如此佳績的視障跑手，至於最後的一個倫敦馬拉松，她已經報名參加了明年4月的賽事，代表她即將取得跑步大滿貫的殊榮。

▲ Inti曾參加埃塞俄比亞的「以盲救盲」10K馬拉松，還跟奧比斯大使梁祖堯探訪當地村民。（受訪者提供）

跑步令Inti的身心都有所改變，她表示跑步後出一身汗，令睡眠質素有所改善。此外，她於跑會認識了一班跑友，大家的心態都很正面積極，她在潛移默化之下自信心亦增強了，而且長跑訓練艱辛，令她不像從前般容易放棄，亦令Inti對人生有新的體會。

我覺得遇到困難要正面面對，解決方法總比困難多，而且慢慢習慣後就會適應，很多時在於決心與恆心！

視導盲犬為親人

跑步加上相伴的丈夫，都成為Inti生命中最重要的人和事，除此之外，還有她的導盲犬Nana。早於10年前香港還未有導盲犬，Inti獲選成為首批可到美國領養導盲犬的視障人士，她在當地逗留了一個月，學習如何飼養及跟導盲犬相處，2013年Nana終於移居香港跟Inti生活。

▲ Inti生命中最重要的兩個伴，分別是丈夫和導盲犬Nana。（受訪者提供）

Inti形容她跟Nana是出生入死的好姐妹，最難忘的一件事是一次紅雨期間她因要事需要外出，平日Inti在過馬路時會先聽交通燈的訊號，再給Nana發號指令前進引路。但由於當日雨勢太大，Inti未能聽清楚交通燈的聲響，於是便跟Nana說︰「Nana如果路面安全，你就帶我走過去吧！」結果Nana順利將Inti帶到目的地，Inti覺得Nana就是她的眼睛，而且非常可靠。

2014年Inti推出了一書《我與導盲犬Nana的365》，講述她與Nana在美國相識及相處的點滴，而她即將會出一個繪本，內裏記載了多個她與Nana的小故事，到時大家不妨支持一下。

記者︰梁靜詩