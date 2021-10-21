【美食速報】KFC全新期間限定「鴛鴦焗飯」隆重登場　雞皇X沙嗲創新組合交織雙重滋味驚喜

▲ KFC推出全新期間限定鴛鴦焗飯，雞皇X沙嗲創新組合。

快餐連鎖店是香港人的不二之選，近日KFC「暖意飯堂」焗飯系列會於10月21日起，推出全新期間限定「鴛鴦焗飯」，以KFC經典家鄉雞皇汁及惹味沙嗲汁打造嶄新口味，配上金黃嫩滑的燒雞扒，以及搭配濃郁美味「粟米忌廉湯」，盡享雙重大滿足。

為答謝一眾粉絲對焗飯的支持及喜愛，KFC特別為焗飯系列加入新元素，以精選經典美味的KFC家鄉雞皇汁及惹味誘人的沙嗲汁炮製「鴛鴦焗飯」，選用肉質嫩滑的燒雞扒和舖上香濃芝士一同烤焗，，經典與創新的交織「焗」出意想不到的獨特風味。

凡於推廣期内惠顧任何套餐，還可以以港幣$9即可加配「粟米忌廉湯」。

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推出分店：

全線香港肯德基餐廳 (山東街、海運大廈、淘大商埸、東廣場、又一城*、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)。

又一城分店供應燒雞扒雞皇芝士焗飯。

供應時段：上午11時30分至2時及下午5時30分至9時。

元朗榮光大廈分店供應時間只限星期一至五 上午11時30分至2時及下午6時至9時 (星期六、日、公眾假期除外)。

記者：蕭雅文