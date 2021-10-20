【基層醫療】深水埗康健中心料招募6萬會員　擬接收兩公院轉介乳癌復康者跟進

為改善基層醫療，港府斥資3億資助營運的深水埗康健中心，主中心已於6月成為全港第2間投入服務的地區康健中心。該中心執行總監盧佩芬表示，區內約有43萬居住及工作人口，截至上月，已招募1216名會員，計劃3年合約期共招募6萬會員，提供預防疾病、轉介及復康服務；又透露會試行接收由瑪嘉烈及明愛醫院轉介乳癌康復者作跟進治療，如有營養師提供飲食意見等。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

深水埗地區康健中心執行總監盧佩芬表示，其中心主要服務深水埗選區內居住或工作的6歲或以上市民，涉約43萬人口，中心會提供三層服務，第一層是預防工作，包括健康教育及風險評估，如糖尿病；第二層是轉介服務，安排慢性病高風險群組至網絡醫生作診斷；第三層是為患者復康訓練。

截至上月，該中心有1216名會員，當中4分3是女性；盧佩芬稱，期望中心於3年合約期內成功招募6萬名會員。中心網絡醫生方面，盧佩芬透露中心共接觸20多間私家診所，惟部分醫生不符合有使用電腦及使用醫健通的條件，故暫只有與6間西醫及4間中醫願意合作。

市民如經中心評定為高血壓及糖尿病等慢性疾病高風險人士，將獲中心轉介至網絡醫生作診斷，港府會提供250元資助診症費，而如要物理治療、職業治療、病理化驗、視光學評估等，市民則須每項額外支付多150元。

食衞局基層醫療健康辦事處處長蔡宇思表示，港府暫未有資助轉介個案於網絡醫生支付的藥費，承認「藥費方面須再努力，希望市民能夠留在社區醫治」，但未有交代具體時間表。

在公私營醫療合作方面，盧佩芬指8月時曾與區內瑪嘉烈醫院及明愛醫院商討，將初步試行為15名乳癌康復者作跟進治療，如有營養師負責飲食餐單及於中心內運動等，

不排除會擴展至其他科病人。

深水埗康健中心主中心設於石硤尾邨美禧樓，佔地1萬呎，包括3000呎屬運動區，設有多個先進儀器，如改善平衡力的吊機、由意大利引入的重力訓練機械，以加強臂力等；共有約73位員工，包括6位社工、15位註冊護士、2位物理治療師、2位職業治療師、1位營養師、1位營養師等。

另有3間附屬中心，分別於9月30日、12月及明年第一季投入服務，亦有一架流動車到到訪不同區域，以接觸離中心較遠的市民，如海麗、南昌邨等。由港府支付3億作主中心、3間附屬中心及流動車3年的營運費。

被問到18區地區康健計劃於2017年施政報告時已提出，但相隔4年才有第2間投入服務，進度是否過慢，蔡宇思解釋，港府原意是以葵青康健中心作先導計劃，3年後才檢討才擴展至其他區；而目前其他康健中心落成主要受選址影響，她解釋：「期望以公營房屋或政府用地，因為租地方有不確定性」，其二是醫護人手的不足，「希望帶動更多醫護人員參加基層醫療服務」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文