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【限時優惠】Häagen-Dazs迷你雪糕杯4天優惠$115/6杯　必試全新扭紋脆脆系列【附優惠詳情】

休閒消費 19:08 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

（圖片由惠康提供）

由10月21日起至10月24日，惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs雪糕杯（95-100毫升）一連4日快閃優惠，最抵$115買到6杯雪糕杯，平均19.2／杯，還可選擇全新的扭紋脆脆系列！

點擊大圖了解詳情：

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【最新影片推介】跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳　鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味

大家由10月21日起至10月24日於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價$100 購買5杯雪糕杯（95-100毫升），yuu會員更可以$15追加購買第6杯。

是次優惠共有9款產品可供選擇，包括3款全新的扭紋脆脆系列，朱古力士多啤梨雪糕杯、朱古力雲呢拿雪糕杯及朱古力抹茶雪糕杯（95毫升），其他大熱產品如夏威夷果仁雪糕杯、比利時朱古力雪糕杯及抹茶雪糕杯（100毫升）等都可供選擇。

一眾Häagen-Dazs雪糕控，是時候出動了！

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

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責任編輯：王芷瑩

著數優惠 士多啤梨 惠康 夏威夷 比利時 雪糕 朱古力

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