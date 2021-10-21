【汶姨信箱】開live唱歌聊天陪伴網民　林二汶：勿對失意的人說「不要不開心」

▲ 林二汶提醒，面對失意的人時，勿說「不要不開心」。

不少人日復日為工作、生活打拼，被壓力拖垮，抑壓情緒也不自知。為幫助大家紓壓、察看自己精神和心靈狀態，歌手林二汶現定期在社交平台開直播唱歌、聊天，甚至開設信箱讓大家談心事，隔空陪伴網民。她認為，「聊天是需要的，有時候與自己聊天更重要。」

▲ 二汶認為與自己對話，聆聽自己內心的聲音是很重要的。（曾嘉文攝）

獲網友信任分享心底話

自今年初，二汶逢周日在facebook、instagram開直播，自彈自唱、與網民聊天。近月，她更在IG開設「汶姨信箱」，讓網友吐苦水、談心事。直播，是她與大眾聯繫、相處的方式，亦有不少人因此主動找她傾訴。關於工作、學業、感情煩惱等來信她都收過，有些還挺沉重。「在那些信裡面，很多人說，他身邊有甚麼人離世，他錯過了甚麼。字裡行間，我很感覺到有些事他真的解不通，（因而）需要對我這個陌生人說如此沉重的事。」

▲ 二汶說，失去最好的朋友盧凱彤是人生最大的傷痛。（facebook：林二汶）（facebook：林二汶）

收到這類來信，她總是小心翼翼地處理。

太沉重那些，我不會胡亂回覆、亂講安慰的說話。那些我不懂回答的，我不會回答。我覺得這是最負責任的行為。

二汶指出，同理心很重要。她曾經歷摯友離世，明白有些傷痛不能處理，也不能為傷心設時限。「對著太悲痛的人，我不會說些甚麼，因為我知道那刻其實說甚麼也沒用，你說一句『我明白』也不行。」

除非有類似人生經歷，否則說「我明白」這一句是無說服力的。她猜想，也許是那悲痛的經歷，令大家寫信給她，「因為他們相信我會明白，這一份理解是很重要的。」

▲ 在「陪我講Shall We Talk」舉行「Talk Friday」活動上，二汶任快閃店長派湯給市民，鼓勵他們多與身邊人聊天。（湯致遠攝）

勿對失意者說負面話

她稱，當對方身處低潮、需要協助時，要看看情況持續多久、是否需要專業幫忙，但這並非一通電話就可立即判斷，尤其我們不是專業人士。不過若碰上此情況，接電話的人首先要知道：不能提及負面字眼、甚麼說話不該說；同時，亦要知道有些事情非一時三刻可解決、可幫助對方。譬如，「沒事的」、「明天就會開心起來的」、「不要不開心」、「你只是想太多，別想這麼多了」這些說話不能講。

早前學習相關應對技巧時，有個例子令她印象深刻。「若有人留言表示：『我壓力大至躲在廁所裡哭，哭到連同事也不知道，我很怕被同事知道。』你可以回答對方：『其實你也很棒，你首先處理了自己的情緒。有時狼狽，你也不想讓別人知道。』」二汶解釋，這並非回應他是對是錯，而是先了解其情況。若沒受過訓練，至少要知道甚麼不該說，而最不該說的是「你不要不開心」。

▲ 出道第20年，二汶首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。（facebook：林二汶）

生活中有許多問題，旁人根本無助解決。二汶說，自己可做的、幫助大家減壓的是，逢星期日開直播。每次她按不同主題選歌唱歌、說說無聊事，也曾唱兒歌、安排小遊戲，冀大家可藉歌曲靜下來，不再聚焦在自己的事情、難題上。「音樂最能夠帶給人的不是解釋，而是一個空間讓你放開，用用腦部其他部份。」

開直播多時，的確有「療效」。二汶稱，有網友每周必定看其直播。「有些人看完後會覺得『我又得著一些力量，可以繼續走下去』。」但更多時候，她聽到網友說「我本來很不開心，看完之後又開心起來。」二汶稱也不知道為甚麼，或許這就是陪伴吧，而這正是她想帶給別人的東西，甚至透過說話令人有所領悟、啟發。

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與自己對話聆聽內心聲音

「長大後，我發覺要跟內心這把聲音相處更多，應該有獨處時間，為自己『充電』。」二汶常常約朋友聊天，也會找朋友傾訴。心情低落時，有些人會聽歌排解情緒，她則相反。

我心情低落時不聽歌，開心時才會聽歌。每個人也不一樣，因為聽歌也挺危險的，有些人心情不好還去聽歌，等於縱容自己沉溺。我不會這樣選擇。我情緒高漲時，就很喜歡聽歌。

「要接受放鬆的時候，可以甚麼也不做。真的坐著看著天花板，然後只是呼吸。」二汶認為，放鬆自己的方法有很多，但若覺得非找一個方法不可，這想法會帶來壓力。她笑言，自己最喜歡躺在梳化上，甚麼也不做。最近她更愛上觀看ASMR（自發性知覺經絡反應）影片減壓，看別人吃東西、剃鬍鬚、製作陶瓷，聽著那些聲響，一看就兩小時。「看完後會覺得這世界很美好，整個人也很舒服。」

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要照顧好情緒，就需好好接納自己。直播期間，二汶不怕在鏡頭前分享失敗經驗，結他彈錯、失手，就重來吧。她笑言，現時已有一個「撻Q歌單」。

沒經歷過失敗，沒那經歷，你根本不知道甚麼是對的。若你一直只想追求成功、想做第一，一定要做到，你就像走在一條很狹窄的道路。

她說，若自覺很失敗，就告訴自己「距離成功又近一步了，因為失敗乃成功之母」。

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記者：黃泳欣