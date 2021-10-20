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【強制檢測】2個指明地方納強檢　包括The Wave麥當勞

社會 19:07 2021/10/20

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

2個指明地方納強檢，包括The Wave麥當勞。（資料圖片）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士，須於10月22日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月18日至10月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處2個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測，須於10月22日或之前接受檢測。

  • 任何在9月19日上午11時至下午2時30分、9月26日上午11時 至下午2時30分或10月3日上午11時至下午2時30分期間曾身處香港九龍觀塘興業街4號The Wave1樓102號鋪麥當勞的人士，須於10月22日或之前接受檢測。
  • 任何在10月11日上午9時至中午12時期間曾身處香港新界大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪 Market Place by Jasons 的人士，須於 2021 年 10 月 22日或之前 接受檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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