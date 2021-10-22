【空手道】劉慕裳奧運摘銅帶挈普及化　港隊隊友胡樂敏解構空手道提升6大能力

▲ 空手道教練兼港隊成員胡樂敏為家長解答關於空手道的問題。

空手道於東京奧運歷史性取得銅牌，引來不少家長查詢空手道班，現役空手道運動員兼教練胡樂敏（Lulu）為《湊得輕鬆啲》特備節目「培育體壇Band 1子女」解構空手道的特性，學習後有助提升6大能力，非常適當小朋友學習。

現年29歲的胡樂敏是現役香港空手道代表隊成員，個人最高世界排名第12，曾奪得第9屆東亞空手道錦標賽成人女子團體型金牌、第16屆亞洲空手道錦標賽成人女子團體型銅牌等。她現時兼任空手道教練，學生由3歲至40歲都有，並同時進修香港教育大學的運動教練及管理社會科學碩士，為將來退役做好準備。

▲ 胡樂敏最高個人世界排名第12。（奧夢成真提供相片）

7歲起學空手道 性格變得外向

Lulu自7歲起學習空手道，改變了她的性格，「小時候我好文靜、怕生保，朋友不多，但空手道令我變得外向，懂得與人溝通。」父母知道Lulu並非讀書材料，從沒強迫她做能力不及的事，Lulu感激父母放手讓她做喜歡的事。

父母知道我是甚麼資質，不會望女成鳳、谷入名校、公開試取高分，只求我和小3歲的妹妹不要學壞。我學空手道至少沒有誤入歧途，所以父母都好支持我。

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Lulu渴望成為空手道運動員之路甚為崎嶇，因空手道在港並不普及，亦沒有學界賽，所獲得的資源和比賽機會較少。當Lulu欲轉做全職運動員時，一度遭父母反對，擔心她只有付出而不獲回報。幸父母見她志向堅定，放手讓她一試，Lulu亦慢慢做出成績，父母終放心讓她繼續闖蕩。

比賽機會少常懷疑人生

不過，Lulu坦言自己曾經歷低潮期，很少海外比賽機會，「我經常懷疑人生，自己是不是時候退下來。」後來她相約體院的心理專家傾談，又得到家人和身邊的朋友鼓勵。

他們說若我仍然喜歡空手道、仍有目標未達成，就應堅持下去。正面方向想，當資源和機會未到時，我應投放時間去裝備自己，訓練上不能怠慢，並利用空餘時間進修。當準備好時，機會就會剛剛到。

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家長常混淆空手道與跆拳道

Lulu修練空手道至今22年，認為是時候把擁有的知識回饋下一代，故近兩年多接觸教練工作，發掘箇中樂趣。她除了在自己道館、與機構合作開班外，2017年底還加入港協暨奧委會奧夢成真，透過奧夢成真到中小學推廣空手道及做體適能測試。

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在奧運熱潮下，Lulu指多了兩成家長為小朋友查詢空手道班，但不少人會混淆同樣有道袍的空手道和跆拳道，故她笑稱每次接到家長查詢時，都會先確認家長有否搞錯空手道和跆拳道。

試過有家長為小朋友報試堂，但小朋友沒有出現，我致電家長了解時，家長說去錯了跆拳道班試堂，但不知何解跆拳道教練會讓小朋友進入。

▲ 胡樂敏於2017年底加入港協暨奧委會奧夢成真，與奧夢成真副經理（項目發展）黃金寶一起推廣運動項目。（湯致遠攝）

空手道訓練孩子6大能力

Lulu解釋跆拳道是韓國國技，空手道則源自日本沖繩，有分「四大流派」，比賽大致分為型及自由組手兩大類，前者即是打套拳，後者則類似自由搏擊。東京奧運銅牌得主劉慕裳打個人型，Lulu則以前打個人型，後來轉打隊際套拳。

Lulu認為空手道非常適合小朋友學習，首先訓練手腳協調可謂無敵，還揉合了柔道的摔技，學習較多元化。不過Lulu稱，今年4月台灣發生一宗7歲柔道男童被教練重摔致死的案件，令不少家長對武術有戒心，查詢空手道班時有問清楚教練會否「撻人」。

其實空手道要到14歲以上才會學「撻人」，小朋友只需先學習地下翻滾，出街被人撞倒地上，都懂得起身。

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空手道其次能幫助小朋友強身健體、培養忍耐力、專注力及永不放棄的精神。空手道有句說話叫「空手無先手」，即不會先出手，主要為保護自己。空手道教練會灌輸小朋友這種武德，「別以為學空手道可以恰人」。

由於空手道來自日本，Lulu笑言學習空手道還有一個額外好處，就是學會一些日文術語，「在空手道課堂中，我們都會教授空手道術語，由於空手道源自日本，故很多術語是日文，順道發掘小朋友在外語方面的才能。」

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欣賞劉慕裳專注不放棄精神

今屆東京奧運空手道終被列入比賽項目，劉慕裳更歷史性為香港取得銅牌，大大提升香港人對空手道這項運動的關注度。Lulu感言由空手道被列入東京奧運項目，再因疫情延期一年舉行，最後見證到戰友取得銅牌的一刻，真是百感交集，「空手道終於為人熟悉，向普及化邁進一大步。」

Lulu與劉慕裳跟隨同一位師傅學習，一起長大，Lulu讚揚戰友是一位堅毅不屈的人，很清楚自己正在做甚麼，是值得學習的好榜樣。

慕裳為了達成目標，她可以全心投入時間和心力做好某件事，是很值得大家學習。她的專注不放棄精神，也是空手道想帶給大家的。

在空手道的奧運舞台上，另一位年過40歲的選手終能一圓奧運夢，也深深啟發了Lulu，切勿讓自己留有遺憾，故Lulu非常珍惜每一次比賽機會，下個月她將遠赴杜拜打世界賽，承諾會發揮到最好。

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記者︰林綺玲