【航運業】海運貨櫃船價格上漲　經民聯倡增加貨運飛機助中小企

▲ 吳永嘉、林健鋒、林宣武。（左至右）（陳葆琳攝）

經民聯副主席林健鋒指，本港海運業至今年年初起面對缺電、招聘困難，原料價格上升、以及貨櫃短缺等問題。現時海運貨櫃船價格上漲，即使出口商能夠成功取得貨櫃，亦擔憂歐美等地碼頭擠塞，買家或因到貨時間延誤而拒絕收貨及付款，令本港中小企承擔具大損失。

經民聯立法會香港付貨人委員會主席林宣武補充，以往每100隻貨櫃，若有70隻貨櫃會將貨物運至歐洲後返回亞洲，需時30至40日；現時則每100隻貨櫃只有30隻貨櫃返回亞洲，更需耗時5至6個月。然而，除內地以外，並無國家增加港口，造成「船多、量多，無碼頭」的情況。他表示，看不到這個混亂情況會在短時間內好轉，甚或持續到明年第一季及第二季。

同為經民聯的立法會議員吳永嘉表示，涉及專利、季節性，或已經印上公司商標的的貨物，若到達目的地後被買家拒絕收貨，則不能轉售，直接影響廠商的現金流。另外，珠江三角洲近期短電，加上行業勞動力短缺，對於在內地設廠的香港企業有極大影響。

他表示，香港客運飛機及貨運飛機均由政府監管，惟近兩年客運飛機減少，同時貨運數量不跌反升，建議港府加快審批程序，將客運飛機轉為貨運飛機，增加貨運飛機的供應，並靈活調動客運飛機飛行時間及班次，增加貨運量。

吳永嘉強調，增加空運數量對本港出口商而言僅屬輔助作用，港府應同時與不同的船公司商討，提供更多空置貨櫃予出口商使用；同時與其他國家商議，加快完成海運貨櫃在目的地卸貨的速度，減低海運運費。

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記者：陳葆琳