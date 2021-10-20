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林健鋒賀70歲大壽不忘求「通關」　容海恩大囡出世千日紀念派西餅慶祝

政治 21:36 2021/10/20

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林健鋒今日與黨友及傳媒朋友聚餐。

經民聯副主席、行政會議成員林健鋒今日與黨友及傳媒朋友聚餐，預祝自己本周六70歲生日。他表示，黨友張華峰親自為他準備蛋糕，更是「喜上加喜」。

林健鋒在社交網站帖出飯聚合照，表示今年生日願望仍然是希望可以通關︰「因為我好想返內地廠房睇睇，亦都好想去旅行！宜家只可以睇返以前啲相望梅止渴咋！」他於傳媒聚餐上又說，希望香港人生活正常、健康，可以回復到疫症爆發前的狀態。

另邊廂，新民黨立法會議員容海恩今日在立法會派西餅及朱古力，慶祝大囡出世1,000日紀念。適逢今屆立法會會期即將結束，容海恩表示，想慰勞傳媒朋友，因為大家一起見證她和女兒成長。

容海恩帶細囡見記者。

容海恩派西餅慰勞傳媒朋友。

容海恩於前年1月剖腹誕下大囡，至今大囡已經2歲半，立法會會議期間正在上學，所以就未有出現。不過，已經1歲9個月的細囡就穿上紅黑格子連身裙，食着雪糕與記者們見面，模樣十分可愛。容海恩表示，希望女兒可以健康快樂。

容海恩表示，過去數年自己亦成長不少，並特別向新民黨主席葉劉淑儀致謝，她期後向葉太送上玫瑰花表達感激之情。

至於容海恩會否考慮「追仔」，她則回應指，誕下兩位女兒已經是完成了人生目標，難以在今屆立法會內再生產，笑指若她於下屆立法會仍是議員，則再考慮。

容海恩向葉劉淑儀表達感激。

容海恩向葉太送上玫瑰花表達感激。

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撰文 : 傅流螢

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