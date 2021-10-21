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【桃色糾紛】林穎彤母疑捲桃色事件遭恐嚇　孝順女Bella陪母度難關報警求助

娛樂 10:08 2021/10/21

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TVB小花林穎彤（Bella）出身單親家庭，年幼家貧，有著悲慘的童年。Bella母親近日卻捲入桃色糾紛事件，當中更有露骨的對話截圖。

而林穎彤接受媒體訪問時表示，母親已就事件報警求助，當中涉嫌遭友人恐嚇騷擾，對此林穎彤強調：「我一向沒有干涉她的私生活」，更強調母親有認識朋友的自由。

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遭恐嚇報警求助

今日（10月21日）有傳媒報道指，Bella母親捲入糾紛，爆料人士向媒體提供疑似的短訊截圖，當中有人提及「我食鴨多過你食飯呀」、「香港我有3個，分別是20歲、22歲同24歲，房租我畀的」等字句，報道並刊登一名中年女與3個年齡20至30多歲的男子親密合照。

就林母捲入桃色糾紛事件，有媒體向Bella求證，她聲稱母親一位朋友作出恐嚇，自言財政出現問題，想林母作出金錢上協助，由於母親斷然拒絕，對方即以電話和訊息作出騷擾，態度更十分惡劣。

而Bella母親已就事件報警。說到疑似林母跟不同男士的照片，Bella未有正面回應，只強調母親有認識朋友的自由，她亦沒有干涉其私生活，總之任何人作出威脅，她也不想啞忍。

一向孝順的Bella更反自責因為自己是藝人，所以令家人生活帶來麻煩：「如果我唔係藝人，對方未必會如此找我媽咪麻煩。」她表示只想盡孝道，令媽媽生活無憂。

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當童星養家

現年29歲的林穎彤於10歲時成為童星，憑亞視劇集《萬家燈火》而為人認識，當年她跟媽媽接受亞視藝人鮑起靜訪問，母女親述坎坷身世。

於Bella一歲之時，林父另結新歡，拋妻棄女出走，林母於節目裡哽咽：「我已經盡力挽救，常在家中煲湯等他，但他一意孤行搬出去住，我也沒辦法。當時生活徬徨，大女9歲，穎彤1歲，我好傷心好失意，他一直沒給生活費。」

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孝順女林穎彤

林母在絕望下，惟有孭住女兒去乞錢。她稱當時大感絕望，經曾在行乞的天橋上，閃現輕生的念頭。

林母稱：「我有病，又被迫遷，沒錢買奶粉，沒錢交租，不敢返屋企，嚇到我們常在天橋流離浪蕩。當時在天橋望落下面，想不如跳落去，當時我孭著穎彤，望著天橋下面，她差點瀡落去，幸而捉著她腳仔才冇事。」

其後林母領取綜援養大兩名女兒，只有十歲的Bella受訪時十分生性，揚言長大後要努力賺錢好好報答媽媽。

而林穎彤加入無綫近12年，起初擔任節目主持，直至6年前終憑《城》劇引起網友注意，雖然近年收入增加，不過林穎彤依然跟家人居於葵涌葵芳邨。

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撰文 : TOPick柴犬出動

林穎彤 娛樂人物職業 演員 家庭關係 TVB

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