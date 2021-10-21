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【天氣預測】冷鋒殺到市區入夜後氣溫料急跌8度　下周後期再有季候風抵港

社會 12:19 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

下午北風增強，氣溫顯著下降至晚上最低約20度。

天文台表示，今日（21日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。最高氣溫約28度。位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料在今日下午橫過廣東沿岸。吹微風，下午北風增強，氣溫顯著下降至晚上最低約20度。明日（22日）氣溫進一步下降至最低約18度。

截至正午12時，天文台錄得26.4度，惟稍後氣溫開始顯著下降，料入夜後天文台將跌至20度，新界多區亦將跌至19度。根據「天氣預警」社交網站專頁，一道冷鋒正午時分已到達打鼓嶺一帶，預料下午會逐漸橫過市區，屆時氣溫會開始顯著下降。

天文台預料，未來兩三日較涼及有幾陣雨，早上氣溫在20度以下，周日氣溫稍微回升至最高約24度。而下周後期再有另一股季候風補充影響華南，屆時氣溫將再次跌至最低20度。

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記者：黃穎津

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