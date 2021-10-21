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【名牌限購令】CHANEL即日起限購手袋　每人每年一個classic flap bag或同類型手袋【內附詳情】

話題 10:39 2021/10/21

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CHANEL即日起限購手袋，每人每年只可買一個classic flap bag或同類型手袋。圖為菱格紋線步11.12大號手袋。（$66,000/圖片由品牌提供）

作為時裝界的超級品牌，CHANEL和Hermes等都有一套自己的獨特的經營手法，例如部分手袋款式不設公開發售，而最近CHANEL更推出新的銷售方案，CHANEL迷入貨時不得不知。

CHANEL行銷新政策，顧客每年只可以購買一個Classic Flap手袋或一個Coco Handle手袋。（圖片由品牌提供）

縱使新冠肺炎疫情仍然籠罩全球，不少時裝品牌叫苦連天，但對於超級品牌如CHANEL來說，一切都不是問題，今年內將品牌受歡迎的產品三度加價，但仍然無阻消費者的購買意慾，其門如市，可見CHANEL這個金漆招標非常厲害。

而最近得知CHANEL又推出新政策，由本月起消費者每年只可以購買一個Classic Flap手袋或一個Coco Handle手袋，而其他小型皮具則每年不能購買兩件相同的產品。

    點擊圖片放大
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其實一直以來，大家只要購買過CHANEL、Hermes或Louis Vuitton的產品時，都會懂得必須將個人資料記錄在案，一方面方便品牌將顧客的資料存入檔案，好等大家到歐美店舖購物時能夠方便進行退稅服務。

同時間可以在翻查記錄時得知顧客過往在品牌購物上花了多少金錢，以便將忠心的顧客晉升為品牌的VIP。當然更重要的原因是杜絕水貨商購買同一款型號的手袋。所以今次CHANEL有此一著，相信都是以離不開以上的原因。

記者：何偉雄

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