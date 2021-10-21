【好爸爸抗癌】愛運動突患肝癌停工靠積蓄過活　港爸眾籌醫藥費盼陪兩女長大

▲ 好爸爸阿政不幸患上肝癌，盼望眾籌醫藥費度過難關。

熱愛運動的港爸阿政與太太及兩個女兒原本生活美滿，卻在5個月前不幸患上肝癌，自此家庭出現巨變。阿政是家中唯一經濟支柱，因病停工，只能靠僅餘的積蓄過活，亦無力負擔高昂的治療費用。他盼望眾籌醫藥費度過難關，讓他有機會陪伴女兒長大。

40多歲的阿政是一名車房技工，近5年愛上行山和越野跑，在各大山頭留下了不少足跡。阿政接受TOPick訪問時表示，自己保持良好的生活及飲食習慣，早睡早起，幾乎不煙不酒，坦言「做開運動咁健康，知道患癌好晴天霹靂。」今年5月，他因長期胃痛而接受身體檢查，結果發現肝臟出現腫瘤，已無法做手術切除。

▲ 阿政熱愛行山及越野跑，一直保持良好體能。（受訪者提供相片）

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手停口停無力負擔醫藥費

阿政於7月在瑪麗醫院接受新標靶藥加免疫針治療，希望腫瘤縮小，能夠做手術切除。他的肝癌指數雖一度下跌，但到10月肝腫瘤不但沒縮小，而且肝癌指數上升，即新藥未有成效。阿政稱現在應為肝癌第四期，醫生建議他進行更強的雙免疫治療，由於政府沒資助，他需要自費，首4針費用已達50萬元。如有效再繼續單免疫治療，但每針也要3萬元。

「我無錢呀！」阿政原本月入2至3萬元，一家居於秀茂坪的公屋，生活尚算安穩。可是自患癌以來手停口停，太太是全職媽媽，13歲及9歲的女兒仍在學，分別就讀中二和小四，一家四口經濟陷入困境。阿政說︰

依家靠積蓄，個個月慳住使，支持唔到幾耐，捱唔到一年。

一家人即使再慳，每月生活費也要1萬元，有出無入，阿政指積蓄很快耗盡。

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好爸爸盼看到女兒長大成人

他未有跟女兒認真談及病況，不過已是中學生的大女略知一二，「知道爸爸病咗」，細女還小並不知情。說起太太和兩個女兒，阿政哽咽道︰

太太好辛苦，又要照顧多個人。小朋友仲咁細個，爸爸走咗影響好大……

▲ 近日阿政覆診，醫生指他的肝功能轉差。（受訪者提供相片）

面對患癌的打擊，同時要應付龐大的醫藥費，阿政感到萬分徬徨，下周二覆診便要與醫生商討下一步。在跑友的建議下，他日前於facebook發起眾籌，目標籌得50萬港元以上，「希望大家俾個機會我，幫幫我，幫我過咗呢個難關。」兩個女兒還小，很需要爸爸在身邊，阿政希望能看到她們長大成人。

捐款詳情︰

轉帳至阿政太太的中國銀行戶口012-692-2-001546-7 （戶口名稱︰Lau Yin Ling）

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記者：駱秀玲