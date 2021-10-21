【海關關長】中央任命何珮珊接任海關關長　成海關成立來首位女關長

▲ 國務院今日（21日）公布海關副關長何珮珊出任海關關長。（資料圖片）

國務院今日（21日）公布海關副關長何珮珊出任海關關長。

依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名，任命何珮珊為海關關長，同時免去鄧以海的海關關長職務，即日生效。何珮珊原為海關副關長。鄧以海在服務香港海關34年後即日開始退休前休假。

對於任命，林鄭月娥表示，何珮珊在香港海關服務30年，擁有豐富的部門運作經驗。她具備管理和領導才能，相信她能帶領香港海關，迎接未來的挑戰。

▲ 國務院今日（21日）公布海關副關長何珮珊出任海關關長。（政府提供）

對於鄧以海退休，林鄭月娥則表示，鄧以海於2017年7月出任海關關長以來，致力帶領部門，在防止走私、保障和徵收應課稅品稅款、緝毒和防止販毒及濫用受管制藥物、保障知識產權和消費者權益、監管金錢服務經營者、保障和利便正當工商業及維護本港貿易的信譽等工作上均取得卓越的成績。她代表香港特別行政區政府，衷心感謝鄧以海對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

何珮珊於1991年2月加入香港海關任職海關督察。她於2010年晉升海關監督，於2013年晉升海關高級監督，於2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長。何珮珊曾分別於1999年、2003年及2005年3次獲授香港海關助理關長嘉許狀，於2009年獲頒香港海關長期服務獎章及於2016年獲頒第一加敘勳扣，並於2017年獲頒香港海關榮譽獎章。

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記者：黃穎津