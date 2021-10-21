  • 28°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海關關長】中央任命何珮珊接任海關關長　成海關成立來首位女關長

社會 10:12 2021/10/21

分享：

熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

國務院今日（21日）公布海關副關長何珮珊出任海關關長。（資料圖片）

國務院今日（21日）公布海關副關長何珮珊出任海關關長。

依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名，任命何珮珊為海關關長，同時免去鄧以海的海關關長職務，即日生效。何珮珊原為海關副關長。鄧以海在服務香港海關34年後即日開始退休前休假。

對於任命，林鄭月娥表示，何珮珊在香港海關服務30年，擁有豐富的部門運作經驗。她具備管理和領導才能，相信她能帶領香港海關，迎接未來的挑戰。

國務院今日（21日）公布海關副關長何珮珊出任海關關長。（政府提供）

對於鄧以海退休，林鄭月娥則表示，鄧以海於2017年7月出任海關關長以來，致力帶領部門，在防止走私、保障和徵收應課稅品稅款、緝毒和防止販毒及濫用受管制藥物、保障知識產權和消費者權益、監管金錢服務經營者、保障和利便正當工商業及維護本港貿易的信譽等工作上均取得卓越的成績。她代表香港特別行政區政府，衷心感謝鄧以海對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

何珮珊於1991年2月加入香港海關任職海關督察。她於2010年晉升海關監督，於2013年晉升海關高級監督，於2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長。何珮珊曾分別於1999年、2003年及2005年3次獲授香港海關助理關長嘉許狀，於2009年獲頒香港海關長期服務獎章及於2016年獲頒第一加敘勳扣，並於2017年獲頒香港海關榮譽獎章。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【施政報告2021】黃錦星稱北部都會區是碳中和機遇　能源價格將有上調壓力
16:54 2021/10/11
【施政報告2021】黃錦星稱北部都會區是碳中和機遇　能源價格將有上調壓力
【施政報告2021】黃錦星盼善用智能電錶科技慳電　將研不同時段不同電費可行性
14:26 2021/10/11
【施政報告2021】黃錦星盼善用智能電錶科技慳電　將研不同時段不同電費可行性
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
12:03 2021/10/14
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
【施政報告】林鄭冀施政報告讓港人恢復盼望　「不會整天擔心買不起樓」
16:38 2021/10/15
【施政報告】林鄭冀施政報告讓港人恢復盼望　「不會整天擔心買不起樓」
【施政報告2021】林鄭月娥冀從根本改變貧窮狀況　將合併長生津普通及高齡金額
13:19 2021/10/17
【施政報告2021】林鄭月娥冀從根本改變貧窮狀況　將合併長生津普通及高齡金額
【施政報告2021】鄉議局提醒發展要平衡　勿剝削新界傳統權益
18:54 2021/10/19
【施政報告2021】鄉議局提醒發展要平衡　勿剝削新界傳統權益

你可能感興趣

【施政報告2021】黃錦星稱北部都會區是碳中和機遇　能源價格將有上調壓力
16:54 2021/10/11
【施政報告2021】黃錦星稱北部都會區是碳中和機遇　能源價格將有上調壓力
【施政報告2021】黃錦星盼善用智能電錶科技慳電　將研不同時段不同電費可行性
14:26 2021/10/11
【施政報告2021】黃錦星盼善用智能電錶科技慳電　將研不同時段不同電費可行性
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
12:03 2021/10/14
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
退休 海關 香港 任命 林鄭月娥

最高瀏覽

【車CAM直擊】小一女生衝出馬路被的士撞飛　外傭抱起女童做法惹熱議
17:19 2021/10/20
【車CAM直擊】小一女生衝出馬路被的士撞飛　外傭抱起女童做法惹熱議
【IB學校】IB 2021全球百強名校成績榜　聖保羅男女43.3分列榜首男拔第二
11:23 2021/10/20
【IB學校】IB 2021全球百強名校成績榜　聖保羅男女43.3分列榜首男拔第二
【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費
17:21 2021/10/18
【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費