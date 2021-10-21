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【新冠肺炎】今日增6宗輸入個案4人確診變種病毒　年齡最小僅1歲

社會 14:18 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

（資料圖片）

本港今日(21日)新增6宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，至今本港個案累計12,312宗，包括12,311宗確診個案和1宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，當中4宗涉及變異病毒株的感染，一宗的病毒量不足以進行變種病毒檢測，其餘一宗的變種病毒株檢測結果待定：

  • 第12,312宗：38歲女子，一直無病徵，10月17日從蒙古、韓國經航班CX419抵港，入住竹篙灣檢疫中心；3月31日及4月11日在香港接種兩劑復必泰，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,313宗：50歲女子，10月19日發病，10月17日從菲律賓經航班5J272抵港，入住西營盤華美達海景酒店；6月28日及7月19日在菲律賓接種兩劑復必泰，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,314宗：1歲男童，一直無病徵，10月17日從蒙古、韓國經航班CX419抵港，入住竹篙灣檢疫中心，未有接種疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,315宗：35歲男船員，一直無病徵，10月19日從烏克蘭經荷蘭乘搭航班KL819抵港，未有接種疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,316宗：41歲女外傭，一直無病徵，10月17日從印尼經航班GA876抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心，6月8日及9月4日在印尼接種兩劑阿斯利康疫苗
  • 第12,317宗：60歲男子，一直無病徵，10月17日從尼泊爾經印度乘搭航班AI1314抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，7月27日在尼泊爾接種一劑强生疫苗

個案涉及3男3女，年齡介乎1至60歲，三人由A組指明地區（高風險）抵港，另外3人由B組指明地區（中風險）抵港。個案12312和12314是早前確診輸入個案（個案12307）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

另外3人在檢疫期間確診，其餘一人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

昨日（20日）新增4宗輸入個案，至今本港個案累計12,306宗，包括12,305宗確診個案及1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁

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記者：陳正怡

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