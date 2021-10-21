【秋冬護膚】NIVEA推全新99%有機天然日晚霜　保水滋潤修護打造逆齡肌

▲ Jeannie (Kayan) (右) 與 Jessica (左) 展示全新 NIVEA「有機植萃抗皺賦活修護」系列。

踏入秋冬季，肌膚容易乾燥、出現乾紋，需要加強呵護肌膚。NIVEA推出全新「有機植萃抗皺賦活修護」系列，當中日霜及晚霜均含有99%天然成分，特別加入有機牛蒡子植萃精華及其他純植萃油為肌膚層層保水滋潤修護，有效去紋緊緻，打造逆齡肌。

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「有機植萃抗皺賦活修護」系列根據 ISO 國際標準，0%色素、Silicon矽、Paraben防腐劑、礦物油，敏感肌膚適用。

此外，系列蘊含99%天然植萃精華成分，讓肌膚無負擔享受有效的肌膚修護，提升肌膚的含水量、水油平衡狀態、緊緻豐盈度、細緻幼滑度。

「有機植萃抗皺賦活修護日霜」更加入了荷荷巴油及杏仁油，能於白天滋養肌膚，更無間斷補充水分，維持肌膚在最佳的水油平衡狀態；「有機植萃抗皺賦活修護晚霜」的摩洛哥堅果油及能於晚間黃金修護期發揮鎖水緊緻修復的效能，一覺醒來肌膚嫩潤「脹卜卜」,透出清澈亮澤感，可以無懼素顏示人。

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責任編輯：王芷瑩