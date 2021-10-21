【Staycation】W酒店限時快閃住宿優惠　預訂房間可獲贈千元餐飲消費額【內附連結】

▲ 香港W酒店即日至10月24日推出驚喜限時價格預訂「饗樂無憂」住宿套餐。(酒店提供)

香港W酒店即日至10月24日推出驚喜限時價格預訂「饗樂無憂」住宿套餐，價錢由每房每晚2,330+10%起，讓大家可享受W酒店時尚舒適的住宿體驗、豐盛的自助晚餐美食，還有洗滌身心的水療護理。預訂奇幻套房更可獲贈高達$1,000餐飲消費額，隨心漫味酒店美饌。

▲ 預訂奇幻套房更可獲贈高達$1,000餐飲消費額。(酒店提供)

「饗樂無憂」住宿套餐包括： ＊入住奇妙客房或奇幻套房乙晚

＊KITCHEN兩位用自助晚餐

＊$500水療消費額，適用於bliss®水療中心指定療程

＊預訂奇幻套房可享用$1,000餐飲消費額，適用於香港W酒店之餐飲消費

＊bliss®水療中心護理產品8折優惠

▲ $500水療消費額，適用於bliss®水療中心指定療程。(酒店提供)

餐廳須預先訂座，自助晚餐於周日至四、5:30pm-9pm供應，及周五至六及公眾假期、8:15pm-10:30pm供應。客人須使用安心出行應用程式方可入內進餐。餐廳開放時間將根據香港特別行政區最新措施而作出改動。

預訂日期：10月21日至24日，包括首尾兩天

入住日期：10月21日至12月17日，包括首尾兩天

優惠碼：CUE

預訂請按此連結

預訂查詢：3717 2000

記者：郭秀芳