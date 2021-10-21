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【東張西望】藍田3歲男童爬出窗外半天吊　公公還原驚險瞬間：好彩有晾衫架

食用安全 11:00 2021/10/21

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藍田一名3歲男童日前在窗外搖搖欲墜，男童公公受訪還原事發經過。

藍田前日（19日）出現驚險一幕，一段維時約1分鐘的影片顯示，一名穿着尿片的男童在窗外搖搖欲墜，幸最終獲家人從屋內拉回屋中。無綫節目《東張西望》在事發後一天就採訪了男童公公，還原事發經過，並曝光了男童家中情形。

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事發單位位於藍田興田邨一個4樓單位，而差點發生意外的男童叫謙仔，今年3歲，與父母、公公婆婆共住。謙仔公公接受《東張西望》主持吳幸美訪問時表示，孫仔平時很百厭，喜歡周圍攀爬，梳化、飯枱都是經常攀爬的地方，而且走動得很快，難以制止。

公公最怕謙仔會走入廚房，怕他意外碰觸煤氣爐會引起大火。雖然已在廚房門外加裝幼兒專用圍欄，但仍難阻謙仔進入廚房。

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憶述事發當日，公公就帶領吳幸美走入意外發生的房間。公公指，謙仔是透過床邊再攀上碌架床樓梯，繼而推開窗戶，過窗花罅隙再爬出窗外。事發後，謙仔媽媽聽到驚呼聲傳出，才急忙發現驚險狀況，救回謙仔。

公公表示，平時很少讓謙仔進來事發房間，日後將會在房中加裝網架，防止意外再次發生。而他亦慶幸窗外有加設晾衫架，否則孫兒性命堪虞：

好彩有個晾衫架，無咗個晾衫架就無咗（個孫）。

謙仔獲救後已即時送院檢查，所幸沒有大礙。鋁窗公司安全主管何焯銘接受吳幸美訪問指，謙仔家中雖裝有窗花，但尺寸略嫌太大：「本身窗花是安全，但尺寸比較大，達6寸。」他建議，可安裝3至4寸的窗花，倘若家中有幼兒，則建議選擇粗框窗花，以提高安全性。

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責任編輯：羅嘉欣

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