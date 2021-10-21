【乙型鏈球菌】乙型鏈球菌感染出現群組爆發　有病人曾訪荃灣楊屋道街市

▲ 衞生署證實乙型鏈球菌感染有群組爆發，半數病人曾處理鯇魚等淡水魚，亦有病人曾訪荃灣楊屋道街市。（資料圖片）

衞生防護中心早前公布，本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心昨晚證實，近期發現的侵入性乙型鏈球菌感染個案，有群組爆發。79個證實染病的住院個案中，32宗屬於血清三型基因序列型283（ST283），感染源頭相同。

另外27宗個案為其他血清型或與上述群組基因排序不相同的序列，其餘20宗的基因序列分析結果有待確定。

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32名感染源頭相同的病人分別為14男18女，年齡介乎31至87歲，在不同地區居住。臨床資料顯示，主要病徵包括敗血病、化膿性關節炎、腦膜炎和蜂窩組織炎。

初步資料顯示，一半病人均表示曾處理淡水魚，部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，多涉及鯇魚、大魚及烏頭；當中2人為食肆廚師、1人為兼職魚販，無人報稱曾進食未經煮熟的淡水魚。

資料亦稱，群組中有22人稱，會經常到訪濕街市或超市的魚檔，惟分布於不同地區。

在中心接獲通報時，根據醫院管理局資料，該32名病人當中，2名病人已離世，死因未能確定與感染有關，另外10人已出院。

中心初步確定有群組爆發後，隨即安排人員到街市及魚檔，及元朗雞地佳得香港實業有限公司採集樣本，部分個案曾到訪荃灣楊屋道街市內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序，亦與該32宗個案的基因排序吻合。

中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。

中心已通知食環署及漁護署有關事宜，食環署已於相關街市徹底清潔及消毒，漁護署會到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地養殖魚的情況。



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記者：黃穎津